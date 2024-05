Incluyen foto de Maripily Rivera en pancarta de apoyo a Pedro Pierluisi y William Villafañe

El pre-candidato a la comisaría residente en Washington D.C. por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y actual senador, William Villafañe Ramos, compartió a través de sus redes sociales una imagen donde se puede apreciar una pancarta que lee “Yo apoyo al equipo ganador” junto a tres fotos: del legislador; el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia; y la empresaria y modelo, Maripily Rivera.

“El verdadero equipo ganador son nuestros jóvenes del @pnp_pr y su ingenio. ¡Gracias por el apoyo! #TeamVillafañe #TeamPierluisi #TeamMaripily”, escribió Villafañe Ramos en su cuenta de “X” (antes conocido como Twitter), quien dejó ver que apoya a la boricua como la máxima ganadora de “La Casa de Los Famosos 4″ (LCDLF) en la gran final que se llevará a cabo mañana, lunes.

Ayer, sábado, se celebró un rally de Pierluisi Urrutia por el noroeste de la Isla, desde Añasco hasta Arecibo.

Aunque impedido de participar por sufrir un virus, el aspirante a la reelección se mantuvo en contacto con sus seguidores a través de su equipo de campaña y el liderato de la Palma, según informaron mediante declaraciones escritas.

En tanto, su compañero de papeleta, Villafañe Ramos, encabezó la caravana, acompañado de alcaldes, legisladores y candidatos de cada pueblo que cubrió el rally.

“Hoy no pude recibir en persona su cariño, sus abrazos, apoyo y alegría. Estoy en recuperación de un virus y aún no puedo salir a la calle a celebrar con ustedes como quisiera. A mi gente del oeste y del norte que me acompañaban hoy en las grandes caravanas, los tengo presente y en mi corazón”, comunicó el gobernador.

“¡Sé que la Ruta del Progreso ha estado espectacular! Gracias a todos y todas. Muy en especial a los alcaldes, a William y a todo mi equipo que me representaron hoy. ¡Me enorgullecen! Vuelvo a la carga muy pronto”, agregó.

Por su parte, el senador sostuvo que “en la recta final rumbo a las primarias tendremos una semana llena de actividades alrededor de la Isla. Agradezco el respaldo recibido pueblo por pueblo. Sigamos juntos hacia el futuro de igualdad que todos queremos y merecemos”.

El alcalde de Camuy y presidente de los alcaldes federados, Gabriel “Gaby” Hernández; el representante y candidato a la alcaldía de Arecibo, José “Memo” González y miles de seguidores novoprogresistas también se dieron cita a la caravana. Asimismo, estuvieron presentes, el alcalde de Añasco, Kabir Solares y los candidatos a la alcaldía de Aguada; Iván Ruíz, Josué Quiñones y Noel Pérez. También dijeron presentes los candidatos a las alcaldías de Aguadilla, Yanitsia Irizarry; de Hatillo, Manuel Orriola y de Quebradillas, José Jerón Muñiz.

Previo a la caravana, hubo un encuentro en Cabo Rojo, en el que el alcalde Jorgito Morales y los caborrojeños se reunieron para mostrar su apoyo a ambos líderes de la Palma.

Este domingo la caravana llegará a Lares.