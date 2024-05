Emma Stone: “Soy feminista, aunque no puedo considerarme una activista”

El director más prolífico de los últimos tiempos en el Festival de Cannes, Yorgos Lantimos, llegó a la rueda de prensa de su nuevo filme ‘Kinds of Kindness’ acompañado de su musa y principal protagonista de sus películas Emma Stone. Su relación se cuece a fuego lento en títulos como ‘La Favorita’, ‘Poor Things’, cinta por la que Stone consiguió un Oscar a mejor actriz, y ahora ‘Kinds of Kindness’ que acaba de presentarse en la sección oficial del Festival de Cannes aclamada por la crítica.

“El mayor sentimiento que tengo es una comodidad extrema con él, ya que hemos trabajado juntos muchas veces. Confío en él más allá de lo que jamás confié en cualquier director y he tenido suerte con muchos directores, pero no puedo explicar con palabras lo que siento por él, simplemente que trabajar a su lado tiene sentido para mí” dijo la actriz escoltada por Lantimos y Williem Dafne.

Absurda y gloriosa, los periodistas de la rueda de prensa querían saber sobre las escenas de desnudez y sexo obsceno en ‘Kinds of Kindness’. “Al trabajar con Yorgos no discutimos intelectualmente lo que sucede sobre el papel porque él está muy orientado en el aspecto físico y, obviamente, le encanta bailar. Incluso durante ‘Pobres Criaturas’, las cosas que más discutimos fueron la forma en que ella caminaba y cómo se movía. La mayor parte de mi relación con el cuerpo en sus películas se reduce a fiscalizar la sensación interior que me provoca el personaje.

Si la expresión de Bella sucede a través de su cuerpo, en esta película también sucede con el cuerpo de los personajes incluso cuando se trata de mostrar violencia o cuando es una escena sexual, no se explica, se muestra. Con suerte, junto a Yorgos voy a sentirme cada vez más libre como actor porque necesito mostrar el físico. Así es cómo entiendo la interpretación”. Lo último de Yorgos Lanthimos es una antología de tres cortometrajes donde a través del absurdo se relatan historias de personas fuera de lugar en mitad de diversas perversiones que incluyen el asedio, el control, la amputación o las orgías. Al responder sobre estas escenas obscenas de su película, Stone dijo que “el físico y el lenguaje corporal es muy importante para Yorgos”.

Emma Stone se declara feminista

Hasta ganar su estatuilla a mejor actriz por ‘Pobres Criaturas’, Emma Stone se había labrado una carrera meteórica en Hollywood con películas como ‘LaLaLand’, ‘Cruella’, ‘The Help’ o ‘Crazy, Stupid, Love’. Hoy es una de las grandes, un ícono del cine involucrada desde su pedestal en mejorar la situación de las mujeres de la industria. “Quiero dejar claro que no soy sólo yo, hay mucha gente, muchas mujeres tratando de hacer cambios en Hollywood para que las mujeres sientan un verdadero sentido de igualdad”.

A la pregunta si se considera una feminista activista, Stone apuntó. “Soy feminista, haya activismo o no... Cuando se trata de estas historias, son simplemente historias que me resultan interesantes como actriz. No se si puedo considerarme activista por elegir personajes que tienen sentido para mí. Cuando se trata de estas historias, son historias que me resultan interesantes como actriz. No sé si conscientemente puedo decir que hago estas películas porque tienen un mensaje particular. Simplemente encuentro personajes interesantes, su mundo es interesante y quiero explorarlo”. La actriz antes de marcharse subrayó “Soy feminista y me gusta trabajar con Yorgos Lanthimos, pero no sé si eso me convierte en activista”.