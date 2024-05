Salud Integral en la Montaña inaugura hospicio en Mayagüez

La organización sin fines de lucro y de base comunitaria Salud Integral en la Montaña, Inc. (SIM), inauguró las nuevas instalaciones de Hospicio Krystal en Mayagüez.

Este hospicio -con una inversión de 1.2 millones de dólares provenientes de fondos propios- cuenta con las últimas tendencias y estándares clínicos para atender a pacientes en su etapa terminal.

PUBLICIDAD

“Como parte de la nueva visión de nuestra organización, adquirimos hace dos años el Hospicio Krystal ubicado en la calle Ramos Antonini en Mayagüez. Durante este tiempo, hemos implementado un nuevo modelo de atención holística con médicos especializados, respaldado por nuestra marca de excelencia clínica y con la garantía de un servicio de calidad de cinco estrellas, otorgado por el gobierno federal. Asimismo, guiados por los estándares clínicos de reconocidas entidades acreditadoras como Community Health Accreditation Partner (CHAP), The Joint Commission, Accreditation Commission for Health Care (ACHC) y Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), entre otros. Esto ha generado una gran aceptación por parte de nuestros consumidores y vecinos. Ante este éxito, nos dimos cuenta de la necesidad de contar con una nueva instalación con más espacio y equipada con tecnología state-of-the-art. Por eso, hoy estamos felices de celebrar esta ceremonia de inauguración de Hospicio bajo la bandera de SIM, ahora en Mayagüez”, explicó la presidenta y principal oficial ejecutiva de SIM, Dra. Gloria Amador Fernández.

La Dra. Amador Fernández expresó un gran entusiasmo por la ampliación de los servicios de salud en el oeste de Puerto Rico. “Nuestro sistema de salud SIM comenzó en los pueblos de la montaña, pero con esta nueva instalación hemos logrado expandir nuestra área de cobertura y ofrecer servicios óptimos de salud a pacientes en las regiones noroeste, oeste y suroeste de la isla, abarcando 15 nuevos municipios: Mayagüez, Añasco, Maricao, Hormiguero, Cabo Rojo, Las Marías, Rincón, Aguada, Aguadilla, Isabela, Moca, San Sebastián, Sabana Grande y Lajas”.

Estos municipios se suman a los 23 donde SIM ya tiene presencia reconocida, con 12 en las regiones metro norte y central, y 11 en la región norte de Puerto Rico. Esta expansión representa ahora una cobertura de servicios en un total de 38 municipios, de los 78 que conforman la isla.

Amador Fernández destacó el compromiso continuo de SIM para llevar atención médica de calidad a comunidades más amplias en Puerto Rico, fortaleciendo así su presencia y contribución en el sistema de salud local.

Al mismo tiempo, la presidenta de la Junta de Directores, Carmen B. Fuentes manifestó: “Tengo que resaltar el rol de los miembros de nuestra Junta de Directores, la cual está compuesta por líderes comunitarios, quienes recogen el sentir de sus comunidades y nos encargamos de atenderlas y presentarlas a la Dra. Amador quien rápidamente establece un plan de acción. SIM, no se equivocó en su misión y visión y siempre ha mantenido su norte. Agradezco a nuestra presidenta, Gloria del Carmen Amador y a su equipo de trabajo, así como a mis compañeros de la Junta por su arduo trabajo voluntario. Reconozco que ha sido un trabajo lleno de amor y dedicación por nuestros pacientes, en especial hoy, por aquellos que lamentablemente padecen una enfermedad terminal a quienes le garantizamos un cuidado integral, multidisciplinario y compasivo. Gracias por mirar más allá de 4 paredes. También reconozco a todos los profesionales y personal que trabajan en Hospicio Krystal por todo lo que hacen y tanto amor.”

PUBLICIDAD

Durante el evento Amador reconoció a los empleados, médicos y clínicos del Hospicio Krystal y añadió la generación de 35 empleos directos e indirectos de la nueva instalación.

Desde el año 1992, la organización de servicios de salud SIM ha ofrecido el servicio de Hospicio. El Programa de Hospicio de SIM ofrece servicios médicos en el hogar o lugar de residencia a personas diagnosticadas con una condición en etapa terminal, de manera sensible y personalizada, mejorando la calidad de vida. Además, personal especializado acompaña a la familia y los cuidadores en el proceso de adaptación a los cambios en el estilo de vida del paciente y la familia.

Para acceder a los servicios de hospicio en Puerto Rico, el administrador asociado de SIM, Lcdo. Félix Ortiz, proporcionó detalles sobre la atención integral que ofrecen. “Brindamos servicios comprensivos y paliativos a pacientes con cáncer, Alzheimer, insuficiencia cardiaca congestiva (CHF), enfermedad pulmonar obstructiva crónica (COPD), Enfisema Pulmonar, VIH y otras condiciones. El modelo de admisión establece ciertos requisitos: el paciente debe tener una condición terminal con una expectativa de vida de 180 días o menos y contar con una referencia médica que recomiende un plan de cuidados paliativos. Una vez admitido, el paciente recibirá atención de un equipo multidisciplinario compuesto por médicos, enfermeros profesionales, trabajadores sociales, consejeros espirituales y de aflicción, nutricionistas y enfermeras prácticas. Este equipo estará respaldado por personal de apoyo y voluntarios.”

Además, el licenciado Ortiz destacó que a los pacientes se les proporcionarán medicamentos para el manejo del dolor y su condición primaria, así como equipo médico duradero y suministros médicos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. “Estos servicios integrales y personalizados reflejan el compromiso de SIM de ofrecer un cuidado de calidad y compasivo a los pacientes y sus familias en Puerto Rico.”

SIM es una organización de base comunitaria sin fines de lucro que atiende a más de 65 mil pacientes y está adscrita bajo la sección 330 de la Ley Federal de Servicios de Salud Pública, formando parte de la red de servicios médicos primarios y preventivos del gobierno de Estados Unidos, cualificado por Federally Qualified Health Centers (FQHC, por sus siglas en inglés).