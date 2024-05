Emiten advertencia de calor para este viernes

🥵 Advertencia de calor en efecto para el norte-central de PR [11 AM a 5 PM]

Para el resto del área:

🌡️ Índices de calor de 102°-107°



🥵A heat Advisory is effect t for the north-central PR [11 AM a 5 PM]

For the rest of the area:

🌡️Heat indices from 102°-107°#prwx #usviwx pic.twitter.com/bTLYdWWseG