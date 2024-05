Abogado de María Milagros Charbonier apelará sentencia de 8 años por corrupción pública

El abogado Francisco Rebollo, representante legal de la exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP) María Milagros “Tata” Charbonier Laureano, anunció el viernes que apelará la sentencia de 8 años de prisión federal impuesta a su clienta por su participación en un esquema de corrupción pública.

Rebollo calificó la sentencia como “ponderada” pero expresó su desacuerdo con el fallo del tribunal.

“Aunque no estamos de acuerdo con la sentencia. Sin embargo, tenemos que reconocer que es una sentencia ponderada. El tribunal tenía un dominio amplio de las controversias y aunque no tiene mi acuerdo, tiene mi respeto”, dijo Rebollo en declaraciones escritas.

La jueza federal Silvia Carreño Coll acogió la solicitud de la Fiscalía federal para imponer una pena de 8 años de prisión, además de 120 horas de servicio comunitario y 2 años de libertad supervisada. Charbonier Laureano fue hallada culpable de soborno, comisiones ilegales, fraude, lavado de dinero y obstrucción a la justicia.

Rebollo también criticó la petición de la Fiscalía de imponer una pena de 15 años de prisión. “Eso siempre fue una petición que no era seria. O sea, los fiscales no sé si se dan cuenta, pero pierden credibilidad cuando toman posturas como esa. O sea, aquí en este distrito ha habido casos anteriores parecidos a esto la sentencia nunca había excedido 63 meses y venir aquí a pedir 180 meses pues no era una petición seria a mi modo de ver las cosas”.

El abogado reiteró la inocencia de Charbonier Laureano y destacó la falta de evidencia concluyente. “Cada vez que una persona inocente como es la licenciada de Charbonier es convicta de delito, y como hoy, sentenciada a perder su libertad, pues por lo menos para este servidor es una gran injusticia y eso es lo que ha pasado aquí”.

Charbonier Laureano fue encontrada culpable de 12 cargos, mientras que su esposo, Orlando Montes Rivera, fue hallado culpable de 11 cargos y sentenciado a 4 años y 9 meses de prisión federal.

El esquema de corrupción incluía inflar el salario de Frances Acevedo Ceballos, recepcionista-secretaria de la exrepresentante, hasta alcanzar los 8,000 dólares mensuales, de los cuales Acevedo Ceballos devolvía entre 1,000 y 1,500 dólares bisemanales a la familia de Charbonier. Este esquema permitió a Charbonier Laureano obtener alrededor de 100,000 dólares entre septiembre de 2017 y el verano de 2020.

Rebollo también anunció que presentarán una moción de fianza en apelación. “Claro, sin duda tenemos dedicada una moción de fianza en apelación que incluye, no todos, pero la gran mayoría de esos argumentos. El tribunal ordenó hoy al gobierno que tiene dos semanas para contestarla y en el momento oportuno emitirá su decisión”.

La Fiscalía federal, representada por María Montañez Concepción, Kathryn E. Fifield y Jonathan E. Jacobson, presentó una considerable cantidad de evidencia, incluyendo grabaciones de conversaciones telefónicas, registros bancarios y testimonios de agentes del FBI. Acevedo Ceballos, quien se declaró culpable, fue sentenciada a tres años y un mes de prisión.

El abogado Rebollo argumentó que el verdadero culpable del esquema era un informante del gobierno, que gastó cantidades significativas de dinero sin justificación adecuada. “El pueblo de Puerto Rico no puede tener confianza en este veredicto, por esa razón entre otras, pero particularmente por esa razón. Una persona inocente ha sido convicta en este tribunal y ahora está expuesta a perder su libertad por una cantidad significativa de años”.

La apelación se llevará al Primer Circuito de Boston, donde el equipo legal de Charbonier Laureano espera revertir la sentencia.

La sentencia de Charbonier Laureano y su esposo se produjo tras un juicio de 10 días que culminó el 12 de enero de 2024. La exrepresentante fue hallada culpable de 12 cargos, y Montes Rivera de 11 cargos, incluyendo conspiración, robo, soborno, comisiones ilegales, fraude electrónico y lavado de dinero. Charbonier Laureano también enfrentó un cargo adicional de obstrucción a la justicia por destruir datos en su teléfono celular.

El esquema de corrupción fue corroborado por testimonios de Sheila Mangual y Roxana Sifre, quienes confirmaron la existencia de comisiones ilegales. Mangual, exdirectora de la oficina legislativa de Charbonier Laureano, declaró haber entregado dinero a la exrepresentante, mientras que Sifre, exempleada de Charbonier y exesposa del convicto exalcalde catañés Félix “El Cano” Delgado, también testificó sobre el esquema.