Recalcan importancia de donaciones para proveer viviendas dignas

Habitat for Humanity of Puerto Rico lanza campaña con el objetivo de promover la recaudación de fondos para continuar con sus esfuerzos de brindar a individuos y familias la oportunidad de lograr estabilidad, autosuficiencia y un mejor futuro a través de programas de vivienda asequible y capacitación.

Con sobre 25 años de labor en la isla, esta es la primera ocasión que Habitat for Humanity of Puerto Rico desarrolla y produce una campaña localmente, enfocando su mensaje en la comunidad promoviendo la contribución del ciudadano. “Estamos exhortando a la colaboración a través de contribución monetaria que nos permite el desarrollo de nuevas viviendas, así como la rehabilitación y reparación de viviendas existentes para llevarlas a su nivel óptimo en beneficio de otras familias más necesitadas”, indicó Amanda Silva, directora ejecutiva de Habitat for Humanity of Puerto Rico.

Resaltó Silva la importancia de los donativos, “estamos ante un panorama complejo para convertirse en dueño de su propia vivienda, por lo que nuestra labor en Habitat Puerto Rico, se torna aún más relevante. La necesidad de vivienda asequible en Puerto Rico es grande y nuestra visión es continuar siendo la puerta para que más personas tengan tranquilidad y estabilidad a través de un techo seguro y propio. Los donativos que recibimos en Puerto Rico, se quedan e invierten en Puerto Rico, así nos permiten continuar nuestro trabajo y nuestro compromiso de ayudar a las familias a construir viviendas seguras y asequibles, y proporcionar capacitación que les permita tener un mejor futuro, acorde a nuestra principal prioridad”.

En los últimos años, Habitat for Humanity of Puerto Rico ha logrado contribuir en la reparación de sobre 800 viviendas, convertido a 55 familias en dueñas de su propio hogar a través del Programa de Adquisición de Vivienda y adiestrado a sobre 400 participantes en su programa de capacitación en destrezas de construcción. Para el año 2024-2025 la entidad espera completar 10 proyectos de rehabilitación y reparación que incluyen viviendas individuales y edificios de vivienda multifamiliares alrededor de la isla. Así mismo, se continúa ampliando y fortaleciendo su programa de reparación de vivienda y su programa destrezas de construcción para la capacitación de individuos para el mantenimiento y rehabilitación de viviendas, entre otros.

“Es esa labor constante y compromiso con las familias en la isla lo que queremos comunicar, que la comunidad en general reconozca a Habitat Puerto Rico y labor que realizamos. Por ello le invitamos a acceder nuestras redes, para obtener más información y que conozcan a fondo nuestros proyectos visitando nuestro sitio web www.habitatpr.org y colaboren a través de donativos monetarios en la sección de dona para extender esa posibilidad de vivienda propia para más puertorriqueños.” señaló la directora ejecutiva de Habitat for Humanity of Puerto Rico.

Recomendados:

La ejecutiva finalizó invitando a la comunidad a unirse a la organización en su lucha por un Puerto Rico más fuerte y próspero. “Con su apoyo, se hace realidad el construir un mejor futuro para las familias que más lo necesitan, ofreciéndoles la oportunidad de un comienzo de vida a través de una vivienda segura y digna como resalta el lema de la campaña: “Un hogar, un comienzo”.

La campaña, desarrollada por Minds Grupo Publicitario se vale de dibujos animados para llevar el mensaje a la comunidad en general de la importancia de donar a Habitat Puerto Rico para contribuir a ayudar a las familias menos privilegiadas a lograr obtener viviendas dignas.