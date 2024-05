Juez ordena a Michael Cohen no hablar sobre Trump previo a testificar en juicio

NUEVA YORK — Mientras Michael Cohen, el antiguo abogado convertido en adversario de Donald Trump, se prepara para subir al estrado el lunes, el juez en el caso de un pago de dinero para ocultar información perjudicial del expresidente dio una fuerte advertencia a los fiscales: Hagan que Cohen detenga sus publicaciones provocativas y sus indirectas hacia Trump.

Los comentarios del juez Juan M. Merchan se produjeron el viernes al término de una semana dramática y trascendental en el primer juicio penal contra un expresidente estadounidense.

Los fiscales han estado construyendo su caso antes del testimonio crucial de Cohen, quien organizó el pago de 130,000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels para evitar que hiciera público antes de las elecciones de 2016 un supuesto encuentro sexual con Trump ocurrido una década antes. Trump niega haber tenido relaciones sexuales con Daniels.

Los abogados de la defensa argumentarán que el abogado inhabilitado que cumplió una condena en prisión está en contra del expresidente y que no se le puede creer.

Dos personas familiarizadas con el asunto dijeron a The Associated Press que se tiene previsto que Cohen testifique el lunes. Las personas no pudieron discutir el asunto públicamente y hablaron con la AP bajo condición de anonimato.

Los abogados de Trump se quejaron después de que Cohen portara esta semana una camiseta con una imagen que se asemeja al expresidente tras las rejas en un video publicado en las redes sociales. Han argumentado que es injusto que Trump esté bajo una orden mordaza que le impide hablar públicamente sobre los testigos mientras Cohen ha continuado publicando sobre Trump en las redes sociales.

“Se está convirtiendo en un problema cada día que al presidente Trump no se le permite responder a este testigo, pero que a este testigo se le permite seguir hablando”, dijo el abogado Todd Blanche.

Merchan les dijo a los fiscales que deberían informar a Cohen “que el juez le está pidiendo que se abstenga de hacer más declaraciones” sobre el caso o sobre Donald Trump. Los fiscales le dijeron al juez que ya habían solicitado que Cohen y otros testigos no hablaran del caso, pero no tenían medios directos para controlar sus acciones.

Al concluir el viernes la tercera semana de testimonios, el caso, que en última instancia depende del mantenimiento de registros, volvió a un testimonio profundamente técnico —un marcado contraste con el dramático, si no es que francamente sórdido, relato de Daniels sobre el supuesto encuentro sexual con Trump que cautivó a los jurados a principios de esta semana.

La fiscalía podría concluir su alegato a finales de la próxima semana, el comentó el fiscal Joshua Steinglass.

Los miembros del jurado vieron publicaciones en redes sociales que mostraban que Trump inicialmente elogió a Cohen después de que el entonces abogado fuera objeto de una investigación federal. Trump comenzó a criticarlo después de que Cohen se declarara culpable de violaciones a la financiación de campañas, entre otros delitos, y afirmara que Trump le había dirigido organizar el pago para Daniels. Trump nunca fue acusado de ningún delito relacionado con esa investigación federal.

Richer informó en Washington. Los periodistas de The Associated Press Eric Tucker en Washington, Ruth Brown en Nueva York y Adriana Gomez Licon en Miami contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.