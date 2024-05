Secretaria de Corrección tiene que acudir al Senado tras orden del tribunal

El juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Alfonso Martínez Piovanetti, ordenó la comparecencia de la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón, al Senado de Puerto Rico para que responda las preguntas sobre el caso de la liberación del confinado Hermes Ávila Vázquez que posteriormente cometió feminicidio en Manatí.

“Se declara ha lugar la petición de epígrafe y se emite la presente orden dirigida al Departamento de Corrección y Rehabilitación, por medio de secretaria, la señora Ana I. Escobar Pabón, para que someta la información que le ha sido requerida por el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, indica el documento del tribunal.

En el día de ayer, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, radicó una petición ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para que la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón, bajo pena de desacato, comparezca a testificar en vista pública.

“El Senado había citado a la secretaria de Corrección a comparecer a una vista pública con el propósito que se presentara información sobre los procesos y protocolos que rigen la concesión del beneficio de libertad bajo la Ley-25-1992, así como que se rindiera cuentas ante la evaluación del manejo administrativo de la excarcelación de Hermes Ávila Vázquez. Escobar Pabón envió una carta mencionando que se excusaría “debido al corto tiempo de notificación”. También mencionó que la información solicitada en el caso de Hermes Ávila Vázquez había sido transferida al Departamento de Justicia por lo que no podía cumplir con lo solicitado,” señaló Dalmau Santiago.

El líder senatorial mencionó que Escobar Pabón no necesita más tiempo para prepararse, ya que presume tener control de la agencia y que cuenta con más de treinta (30) años de experiencia como empleada de Corrección.

“Entonces, según la persona que más experiencia tiene, según ella misma que lo ha dicho, que conoce al departamento de la A- Z, que no esté disponible a entregar documentos que deben estar ...para mí es totalmente inaceptable”, puntualizó.

Secretaria de Corrección insiste en que no renunciará ante denuncias de irregularidades en manejo de caso de Hermes Ávila

Escobar Pabón dio su versión en la tarde del miércoles, del por qué no compareció – ni en la mañana ni en la tarde- a una vista pública del Senado dónde se le cuestionaría sobre el caso del confinado Hermes Ávila Vázquez.

“Yo tenía una vista ya programada desde el día 2 de mayo para estar aquí en esta vista del Salón de Audiencias 4 con el presidente de la Comisión de Seguridad (Luis Ramón “Narmito”) Ortiz y comparecí a esta vista que estaba programada ya desde hace unos días anteriores. No, no, no es que no pueda prepararme. Lo que pasa es que tenía esta vista y podía tener la opción también de que pudiera venir el subsecretario, pero ante la situación, de los requerimientos de la información que se iban a discutir aquí, pues vine a esta vista que estaba previamente citada, que tenía toda la información lista y preparada para poderla proveer. Yo me excusé por carta que había enviado a la oficina del senador Vargas Vidot, se me contestó en la mañana de hoy que no se me excusaba de la misma, sin embargo estoy disponible para atender cualquier vista en la cual él me pueda citar en cualquier otro momento para atender cualquier situación. Bueno, tan pronto yo reciba la citación con mucho gusto y no, todavía en este momento yo no he sido citada por el senador Vargas Vidot para que yo pueda comparecer a ninguna vista. La recibió entonces en mi oficina, probablemente la secretaría mía o cualquiera de las otras compañeras. Para la vista de hoy a la una, para otra vista no he recibido ninguna otra citación, valga la aclaración”, dijo Escobar Pabón a preguntas de la prensa.