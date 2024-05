Bernabe califica como un atentado a la democracia demanda que busca descalificar candidatos de MVC y PD

El senador por Acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe, reaccionó a la decisión del Tribunal Supremo (TS) de atender la demanda que pretende dejar fuera de la papeleta a cinco candidatos de la colectividad y uno de Proyecto Dignidad (PD) por presuntamente no cumplir con el recogido de endosos que establece el Código Electoral de 2020.

Sobre el posible curso del caso en el Supremo, Bernabe indicó que “las opiniones de la minoría son esperanzadoras, pues reconocen la justicia de nuestro reclamo y el atentado a la democracia que implica sacar cinco candidatos de la papeleta, incluyendo a tres incumbentes. La mayoría, sin embargo, no parece pensar lo mismo. En cuanto a esa mayoría, la gente me conoce y sabe que hablo claro: ojalá que esa mayoría o, el menos algunos de ellos me hagan quedar mal. Lo digo porque su historial demuestra que han tomado decisiones basadas más en preferencias políticas que en derecho. Pero como dije, ojalá que me desmientan y en este caso dejen a un lado sus afiliaciones partidistas y decidan de acuerdo con el derecho”.

“Nos reafirmamos en que el Código Electoral establece claramente dos métodos para que los partidos seleccionen sus candidaturas: las primarias y el método alterno. Las primarias requieren endosos, el método alterno no los requiere. Victoria Ciudadana realizó su método alterno de forma pública, democrática y transparente, sin que costara un centavo de fondos públicos. Ese proceso en nada afecta a las candidaturas o aspirantes del PNP o PPD, que ahora quieren sacarnos de la papeleta”, agregó.

El legislador además señaló que la demanda es un intento del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP) para “lograr por la vía judicial” lo que “no pueden lograr en las urnas”. Instó a los electores a que exijan respeto a su derecho democrático pues son quienes deben escoger a los políticos que los representarán y no la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) o los tribunales.

“Ese es el principio democrático que está en juego. Seguiremos en la Legislatura y en la calle, siempre en defensa de la gente y el ambiente. Los privilegiados, acaparadores y corruptos podrán atrasar y obstaculizar el cambio, pero no podrán detenerlo”, concluyó diciendo Bernabe.

El pasado jueves, aspirantes de la Pava y la Palma radicaron ante el TS un recurso de revisión, luego de que el 30 de abril el Tribunal de Apelaciones (TA) permitió el regreso de los aspirantes a la papeleta.

Durante el mes de marzo, el juez superior Anthony Cuevas Ramos del TPI de San Juan declaró “ha lugar” la querella presentada por candidatos del PPD para descalificarlos los aspirantes de MVC y PD a la Legislatura que no recogieron endosos por participar en un método alterno de primarias.

Por esa razón, el pleito escaló hasta el TA y este falló a favor de los candidatos previamente descalificados.

El caso inicial fue presentado por los aspirante de la Pava a la Legislatura Jorge Alfredo Rivera Segarra, Héctor Santiago Torres, Yulixa Paredes Albarrán y Jorge Quiles Gordillo.

Luego, se unieron al caso los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP), José “Pichy” Torres Zamora y Keren Riquelme Cabrera.