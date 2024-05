Estudiantes del RUM obtienen primer lugar en competencia energética

Un equipo de estudiantes del proyecto de investigación Minds to Create del Colegio de Ingeniería del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), obtuvo el primer lugar en la competencia Solar District Cup, del Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE, por sus siglas en inglés),

En esta ocasión, los colegiales también se alzaron con el primer lugar en el desafío en el que se midieron los campeones de las divisiones. Es la segunda ocasión que el colectivo del recinto mayagüezano de la Universidad de Puerto Rico (UPR) obtiene este logro, frente a un centenar de prestigiosas universidades de los Estados Unidos, como MIT y Texas A & M, entre otras.

“¡Me siento muy orgulloso! Ya hace dos años nuestro equipo había ganado la copa, que ahora regresa a su casa: el Colegio. Me llena de gran satisfacción que, no solamente dominamos el Solar District, sino otra adicional entre todos los vencedores. Es la primera vez que Puerto Rico o cualquier institución que sea de hispanos obtiene tal distinción. Así que, hoy día somos los número uno en Estados Unidos y Puerto Rico en el área de diseño de sistemas fotovoltaicos. Nadie mejor que nosotros en el área de sistemas solares. Estoy bien orgulloso de mis jóvenes. Me siento honrado de poder ser su mentor y que me hayan dado la oportunidad de ayudarlos en este camino. Ellos sintieron que podían ir más allá y representar nuestro grupo de investigación Minds to Create, nuestro amado Colegio, pero sobre todo a Puerto Rico”, expresó el doctor Eduardo I. Ortiz Rivera, catedrático de Ingeniería Eléctrica (INEL) y Computadoras y mentor del equipo.

El proyecto, basado en una necesidad real de cliente, constaba en diseñar un sistema fotovoltaico para la Universidad de Texas, en Dallas.

“El reto constituía en lograr un diseño resiliente; que si hubiera algún desastre, pudiera estar funcionando la Universidad y, a la misma vez, reducir las emisiones de carbón que tiene la institución. También, considerar los nuevos cambios que enfrentaría desde el punto de vista energético. Por ejemplo, la inclusión de vehículos eléctricos como parte de su flota de autos de servicios en la universidad”, detalló el catedrático.

Uno de los componentes que los hizo brillar fue la inclusión comunitaria y el conocimiento propio del equipo en desastres del colectivo, ya que vivieron la experiencia del huracán María y de los terremotos. De esta forma, compararon a Texas, cuyo sistema energético no está conectado a sus estados vecinos, como si fuera una isla, como es el caso de Puerto Rico.

“Lo que lo llevó a otro nivel fue el análisis completo que hicimos, no tan solo en lo eléctrico y el diseño conceptual, sino en cómo afecta a la comunidad dentro de la Universidad y afuera de ella también”, expresó, por su parte, Víctor García Vázquez, capitán del equipo y estudiante de INEL.

De igual forma, tuvieron que hacer informes técnicos para sustentar la viabilidad de la propuesta.

“Les tocaba saber sobre la planificación en Texas, específicamente, el Condado de Richmond, reglamentación estatal de los condados y local. Asimismo, lo que era la selección de sus distintos componentes, como: placas solares, inversores, baterías que fueran comerciales y existentes. También, su retorno, cuánto iba a costar, precio e inversión. Tenían que hacer un diseño técnico, que era como si fuera una empresa en el área de sistemas de energía renovable. Asimismo, someter informes durante el semestre del progreso, al concluir y su presentación ante la audiencia. Allí habían personas de la industria, instituciones, comunidad y personas relacionadas con el área de sistemas de fotovoltaicos. Uno de los aspectos más grandes que tenía este reto es que debía considerar de manera realista, cuán viable era”, agregó Ortiz Rivera.

El equipo estuvo compuesto por 17 estudiantes de los departamentos de Ingeniería Eléctrica y Computadoras, de Software, Civil e Industrial.

“Hicimos un equipo multidisciplinario para poder completar los logros y el objetivo, ya que se necesita de mucho conocimiento variado. El trabajo que hizo el grupo fue magnífico y nos llevó hasta donde estamos ahora. Este triunfo ha sido la satisfacción más grande en mis experiencias en el Colegio. Nuestro desempeño representa lo que pudimos ganar en esta competencia”, sostuvo el capitán del colectivo.

Para el Colegio de Mayagüez, esta distinción representa la capacidad y creatividad que surge desde la UPR para resolver problemas reales en el campo de la energía renovable.

“Este logro es la suma de todos nuestros esfuerzos, talentos, la diversidad de nuestros estudiantes y profesores. Tenemos aquí un grupo de alumnos de varias especialidades que atacó un problema de muchas dimensiones. El tema principal es la energía renovable, pero esto abarca diversas disciplinas. El enfoque que mantuvieron fue ese, precisamente, el de mirarlo desde diferentes perspectivas y por eso, obtuvieron este campeonato. Es interesante que compitieron con universidades consideradas como las mejores de Estados Unidos, así que eso les debe dar una idea a cualquiera de la calidad de nuestros estudiantes, profesores y de lo que hacemos aquí en el Recinto Universitario de Mayagüez. Felicito al doctor Eduardo Ortiz, ya que bajo su liderato y su guía los ha llevado a un nivel competitivo cuando se gradúen”, enfatizó el doctor Agustín Rullán Toro, rector del RUM.

En el 2021, cuando el equipo obtuvo su primer campeonato, el reto fue crear un sistema fotovoltaico para un área de la ciudad de Denver, Colorado. Según informó, Ortiz Rivera, la ciudad trabaja en la implementación del proyecto basado en las recomendaciones del equipo puertorriqueño.

