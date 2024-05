Asociación de Industriales anuncia convención para celebrar su 95 aniversario

La Asociación de Industriales anunció su próxima convención anual, “Leading the Change”, que se llevará a cabo del 30 de mayo al 2 de junio de 2024 en El Conquistador Resort.

Este año, se centra en tres pilares: innovación, tecnología y sostenibilidad. Promete ser una cita especial, ya que la Asociación estará celebrando su 95 aniversario. El evento conmemorativo será uno de los más completos e innovadores, reuniendo a líderes visionarios de diversos sectores, para compartir ideas y crear soluciones para un futuro más sostenible.

El presidente de la Asociación de Industriales, Eric Santiago Justiniano, destacó el significado del 95 aniversario afirmando: “Este año es un hito importante para nuestra Asociación. Queremos celebrar con un encuentro que inspire y motive a los profesionales del sector a seguir innovando y creciendo. Será una actividad que combine tradición y modernidad, ofreciendo una experiencia inolvidable”.

Contará con tres escenarios distintos, ponencias, cinco paneles magistrales sobre 20 temas complementarios, más de 100 exhibidores y múltiples oportunidades para conectar con otros líderes de la industria. También habrá actividades sociales, nocturnas, novedades, revelaciones, entretenimiento y una variada oferta musical de renombre.

Según la encargada de la agenda educativa y miembro de la Junta de Directores de Industriales, Denisse Flores, “Queremos que todo sea un catalizador para el crecimiento y la transformación. Es una oportunidad para aprender, conectar y crear soluciones para enfrentar los retos más imperantes e inmediatos que afectan a las industrias como lo son el tema cybersecurity, inteligencia artificial, la competitividad y el cambio climático, uno de los temas que analizaremos para que las industrias puedan prepararse para un futuro sostenible”.

Recomendados

Y precisamente sobre sostenibilidad es el tema que presentará Daniel Abreu Mejía, experto en cambio climático y quien ha trabajado como investigador para las Naciones Unidas, UNICEF y quien participó en el proceso del Acuerdo de París, entre otras aportaciones en las que ha colaborado. Abreu se centrará en presentar soluciones prácticas y sostenibles que las empresas e industrias pueden implementar para mitigar el cambio climático a nivel local y global, un desafío crítico para el planeta.

Uno de los seminarios principales es Guardians of Continuity: Business Resilience in the Cyber Age, presentado por Matthew Barry quien ofrecerá herramientas y estrategias para proteger las organizaciones de amenazas cibernéticas, para garantizar la continuidad del negocio, navegar el entorno digital y cómo responder a los desafíos de seguridad en el ámbito corporativo.

El experto en innovación para que empresas manufactureras sean competitivas a través de la IA, Nitin Rajan, hablará sobre Tecnologías del Futuro, Incluyendo IA. Rajan presentará las últimas tendencias en tecnología y su impacto en diversas industrias que está transformando la forma de hacer negocio. Los participantes aprenderán sobre las tecnologías de próxima generación y cómo están cambiando el mundo económico.

Por su parte, el economista, Christos Caboli, presentará los hallazgos del Informe IMD de Competitividad y su impacto en el entorno comercial, esencial para comprender la competitividad global y mejorar la facilidad para hacer negocios y adaptarse a un mercado en constante cambio.

El encuentro anual también contará con la autora y mentora, María Gabriela Hoch, quien compartirá su viaje hacia un liderazgo humano, compasivo y espiritual, basado en su vasta experiencia y su libro, Líderes de hoy, instando a cada individuo y organización a abrazar la humanidad, la compasión y la autenticidad como pilares fundamentales del liderazgo.

De otro lado, Yandia Pérez, vicepresidenta ejecutiva de Industriales, detalló que la convención es una cita obligada para todos los interesados en impulsar el cambio. “Hemos creado un área que se llamará, Ecosistema Empresarial con el fin de orientar a los participantes sobre los incentivos, acceso a capital y oportunidades que ofrecen tanto las empresas gubernamentales, incubadoras de proyectos y el sector privado del país al sector empresarial”.

Además, durante la convención, se llevará a cabo la Asamblea Anual y la Gala Excellence Awards. Actividad cumbre de la Asociación donde reconoce a aquellos líderes por su aportación y que más se han destacado profesionalmente en los sectores de manufactura y servicio.

Una Experiencia Única para Celebrar el 95 Aniversario

La Asociación de Industriales ha sido durante décadas un pilar fundamental en el desarrollo económico para Puerto Rico. Fundada en el 1928, la Asociación ha estado al frente de los avances industriales y ha servido como plataforma para la colaboración y el crecimiento de diferentes sectores. Con este legado, el 95 aniversario se presenta como una celebración trascendental para reconocer y honrar el trabajo y compromiso de generaciones de profesionales y empresarios.

En el marco de la convención, la Asociación celebrará este hito histórico con experiencias únicas que no solo resaltarán su rico pasado, sino que también mirarán hacia el futuro.

Desde su creación, la Asociación ha tenido como objetivo principal promover el fortalecimiento y desarrollo de la industria local e internacional, aumentar la competitividad en los empresarios y atraer industrias a Puerto Rico.

“El 95 aniversario no es solo un testimonio de resiliencia y dedicación, sino también una oportunidad para consolidar su papel como guía para la industria en los próximos años. Es un testimonio del esfuerzo y la visión de todos aquellos que han contribuido por un Puerto Rico próspero y en crecimiento. No solo se reconoce nuestro legado, sino que también refuerza nuestro compromiso con la innovación, desarrollo, éxito y el liderazgo en la industria. Estamos emocionados de compartir con todos nuestros miembros, con los puertorriqueños y de seguir construyendo un futuro próspero para las próximas generaciones.”, afirmó Santiago, quien invita a toda la comunidad empresarial a unirse a este momento histórico, para reafirmar el compromiso con el crecimiento y el desarrollo del país.

El público en general podrá tener acceso a las conferencias educativas y al área de exhibidores, libre de costo el jueves, viernes y sábado. También las empresas tendrán la oportunidad de exhibir sus productos y destacar sus ofrecimientos.