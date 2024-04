Egresada del RUM es galardonada como estudiante destacada de 2023

Adriana D. Kleshick Segarra, egresada del Recinto Universitario de Mayagüez de la UPR, premiada con el SAE International Award for Outstanding Student Leadership in STEM honoring Max Rumbaugh, en su edición de 2023.

La colegial Adriana D. Kleshick Segarra, graduada en la clase de 2023 del Departamento de Ingeniería Mecánica del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recibió el “SAE International Award for Outstanding Student Leadership in STEM honoring Max Rumbaugh”, en su edición de 2023, un especial galardón que reconoce anualmente a un estudiante por su desempeño y liderazgo en los eventos y competencias organizados por esa entidad.

La embajadora boricua lo obtuvo por su destacada participación como integrante y, más adelante, capitana del equipo “UPRM Aero Design”, con el que logró posicionarse en importantes lugares de varias categorías en la competencia de diseño y desarrollo de aeronaves organizada por la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE).

“Es un gran honor recibir este premio después de haberle dedicado cuatro años de mi carrera universitaria al equipo de ´Aero Design´. Me llena de orgullo ser la primera estudiante de Puerto Rico que lo gana y como mujer, ya que es una industria dominada por hombres. A su vez, siento que tanto este tributo, así como las becas que he obtenido, traen consigo una gran responsabilidad de ser ejemplo para otros jóvenes. Sin duda, es una motivación para continuar luchando por alcanzar mis metas, por las personas que me han ayudado en ese recorrido y a quienes sirvo como modelo a seguir”, expresó Adriana, tras su regreso de la ceremonia de premiación, que se celebró durante el “WCX™ World Congress Experience” en Detroit, Michigan.

La ingeniera mecánica, natural de Bayamón, explicó que en 2020 logró junto al equipo el primer lugar en la presentación técnica de las tres categorías de aviones Micro, Regular y Advanced y primer lugar en los reportes técnicos del Micro y Advanced Class. En 2022, se convirtió en la primera capitana mujer del colectivo, con el que obtuvo tercer lugar en las categorías de reporte técnico del Micro Class, Overall y presentación técnica del “Aero Connect Challenge”. Asimismo, en su segundo año como líder, el grupo consiguió el segundo lugar en presentación técnica del Regular Class y tercero en vuelo del Advanced Class.

“Espero que otras féminas se sientan inspiradas a cumplir sus metas y ser líderes en el campo de la ingeniería. Aunque aún existe una brecha entre la cantidad de hombres y mujeres en esta industria, poco a poco hemos ido aumentando nuestra presencia, y considero que se ha notado el impacto que tenemos”, aseveró la joven de 24 años.

Recomendados

Adriana agradeció la formación que obtuvo en el recinto mayagüezano de la UPR, que le ayudó a adquirir conocimiento y un cúmulo de experiencias.

“Siento que el Recinto me permitió desarrollarme como líder en un ambiente lleno de retos como lo fueron las huelgas, tormentas, temblores y el COVID que, aunque impactó al mundo entero a nosotros nos continuó afectando por un periodo mayor de tiempo. Tuvimos que aprender a desenvolvernos con recursos limitados y luchar fuertemente para conseguir los fondos que necesitábamos para competir. Esto, a su vez, me permitió crear resiliencia, buscar formas creativas de resolver problemas y trabajar bajo presión. Considero que esto es una fortaleza que las compañías notan en los estudiantes colegiales, ya que todas las universidades pueden tener un currículo similar de ingeniería, pero estos proyectos especiales y destrezas de resolver problemas hacen la diferencia. Además, tuve la oportunidad de aprender de buenos profesores que me han apoyado más allá de los cursos”, relató.

En su trayectoria académica realizó internados con GE Renewable Energy y con General Motors como supervisora de mantenimiento en el “body shop” donde se manufacturaban CT4, CT5 y el Camaro. Perteneció al cuadro de honor de Ingeniería Mecánica y recibió las becas de la Asociación de Contratistas Generales de Puerto Rico (AGC); la emPOWER otorgada por New Fortress Energy; y la Jesús Sánchez Vázquez Engineering Excellence, auspiciada por Boeing.

Adriana, quien además completó una concentración menor en manejo de proyectos en el RUM, se desarrolla actualmente a nivel profesional en el Operation Management Leadership Program (OMLP) de GE Aerospace, donde completará tres rotaciones de ocho meses en Supply Chain, un rol técnico y un rol como supervisora. Entre sus planes futuros, se encuentra iniciar un MBA en línea en la escuela graduada de la UPR Recinto de Río Piedras.

El “SAE International Award for Outstanding Student Leadership in STEM honoring Max Rumbaugh” fue creado por el exvicepresidente ejecutivo de SAE, Max E. Rumbaugh Jr., quien estableció el premio, en 2002, para alentar e inspirar a los jóvenes miembros de SAE a comprometerse con la entidad a lo largo de sus carreras y vidas profesionales.

Por su parte, el rector del RUM, doctor Agustín Rullán Toro, felicitó a la egresada por representar “los más altos valores de compromiso, liderazgo y talento” de los embajadores colegiales alrededor del mundo.

“La Sociedad de Ingenieros Automotrices es una organización profesional a nivel global y nos llena de orgullo la selección de Adriana Kleshick Segarra por su labor destacada de 2023 y como la primera puertorriqueña en recibir este premio. Su brillante trayectoria es resultado de su disciplina y de la formación de excelencia que recibió en nuestra Universidad. Enhorabuena y estamos seguros de que continuará cosechando éxitos”, puntualizó.