Hamás estudia propuesta israelí de alto el fuego en Gaza

Hamás dijo el sábado que está analizando una nueva propuesta de Israel para un alto el fuego en Gaza, al tiempo que Egipto intensificaba sus esfuerzos para mediar en un acuerdo que ponga fin a la guerra de varios meses y evite una posible ofensiva terrestre sobre la ciudad de Rafah, en el extremo sur del enclave.

Un funcionario de alto cargo del grupo insurgente, Khalil al-Hayya, no dio detalles sobre la oferta de Israel, pero dijo que respondía a una propuesta realizada por Hamás de hace dos semanas. Las negociaciones de principios de mes se centraron en una propuesta de alto el fuego de seis semanas y la liberación de 40 rehenes civiles y enfermos a cambio de cientos de palestinos encarcelados en prisiones israelíes.

En otra declaración, Hamás afirmó que los líderes de los tres principales grupos de milicianos activos en Gaza habían debatido los intentos de poner fin a la guerra. No hizo mención a la propuesta israelí.

Hamás emitió el comunicado horas después de que una delegación de alto nivel de Egipto concluyó una visita a Israel en que se discutió una “nueva visión” para una tregua prologada en Gaza, de acuerdo con un funcionario egipcio que habló bajo condición de anonimato.

No ha quedado claro por el momento si la propuesta de Israel estaba directamente relacionada con la visita.

Las discusiones entre los funcionarios egipcios e israelíes se centraron en la primera fase de un plan que incluiría un intercambio limitado de los rehenes en manos de Hamás por presos palestinos y el regreso de un importante número de desplazados a sus hogares en el norte de Gaza “con restricciones mínimas”, indicó el funcionario egipcio.

Según el funcionario, los mediadores están trabajando en un compromiso que responda a las principales demandas de ambos bandos, lo que podría allanar el camino a la continuidad del diálogo con el objetivo de alcanzar un acuerdo para el final de la guerra.

Hamás ha afirmado que no dará marcha atrás en sus demandas de un alto el fuego permanente y la retirada total de las tropas israelíes. Por su parte, Israel ha rechazado ambas demandas y ha dicho que continuará las operaciones militares hasta derrotar a Hamás y que mantendrá una presencia de seguridad en Gaza.

Está aumentando la presión internacional para que Hamás e Israel pacten una tregua y eviten una posible ofensiva sobre Rafah, ciudad en que se han refugiado más de la mitad de los 2,3 millones de habitantes de Gaza.

Israel lleva meses insistiendo en que planea lanzar un ataque sobre Rafah, en la frontera con Egipto y donde, según afirma, están atrincherados los insurgentes que quedan de Hamás, a pesar de los llamados a la moderación, incluso por parte del aliado más firme de Israel, Estados Unidos.

Egipto ha advertido que una posible ofensiva sobre la ciudad podría tener “consecuencias catastróficas” para la situación humanitaria en Gaza, donde se teme una hambruna, y para la paz y la seguridad regionales.

El ejército israelí ha acumulado docenas de carros de combate y vehículos blindados en una zona del sur de Israel próxima a Rafah y lanza ataques aéreos casi diarios sobre la ciudad.

A primera hora del sábado, un ataque aéreo israelí alcanzó una vivienda en el vecindario de Tel Sultan de Rafah, matando a un hombre, su esposa y sus hijos, de 12, 10 y 8 años, según los registros de la morgue del hospital Abu Yousef al-Najjar. También murió la niña de 4 meses de un vecino.

Tras el ataque, ocurrido a la 1:30 de la madrugada, Ahmed Omar y otros residentes corrieron al lugar para buscar sobrevivientes pero sólo encontraron cadáveres y partes de cuerpos.

“Es una tragedia”, dijo.

Un ataque aéreo israelí perpetrado más tarde, el sábado, contra un edificio de Rafah mató a siete personas, entre ellas seis miembros de la familia Ashour, según la morgue.

Otras cinco personas fallecieron en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, debido a un ataque nocturno israelí contra una vivienda, indicaron responsables del hospital Mártires de al-Aqsa.

Por otra parte, las fuerzas israelíes abatieron y mataron a dos hombres palestinos en un tiroteo en un puesto de control en la Cisjordania ocupada, informó el ejército, e indicó que los hombres habían abierto fuego contra las tropas estacionadas en el puesto de control de Salem, cerca de la ciudad de Yenín.

La violencia en Cisjordania se ha recrudecido desde el inicio de la guerra. De acuerdo con el Ministerio de Salud en Ramala, 491 palestinos han muerto por fuego israelí en el territorio.

Estados Unidos ha sido crítico con la política israelí en Cisjordania, y el secretario de Estado, Antony Blinken, apuntó recientemente que una unidad del ejército había cometido abusos contra los derechos humanos en la zona antes del estallido del conflicto en Gaza. Se espera que Blinken visite Israel el martes.

Pero Blinken afirmó en una carta sin fecha dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, — obtenida por The Associated Press el viernes — que demorará cualquier decisión sobre el bloqueo de la ayuda a esa unidad para dar a Israel más tiempo para corregir el error. En la misiva, Blinken destacó que el respaldo militar general de Washington a Israel no se verá afectado.

Estados Unidos ha estado construyendo también un muelle temporal para hacer llegar ayuda a Gaza a través de un nuevo puerto. El ejército israelí confirmó el sábado que estaría operativo a principios de mayo.

La cadena británica BBC reportó el sábado, citando fuentes gubernamentales no identificadas, que Reino Unido está considerando la posibilidad de desplegar tropas para conducir los camiones que llevarán la ayuda a la costa. Los funcionarios británicas rechazaron realizar comentarios al respecto.

Según los organizadores, se impidió la salida de otra flotilla de ayuda de tres barcos procedente de Turquía.

Las protestas estudiantiles contra la guerra y su repercusión en los palestinos están aumentando en los campus universitarios de Estados Unidos, y las manifestaciones continúan en muchos países.

Hamás difundió el sábado un video en el que aparecen los rehenes Keith Siegel y Omri Miran. No estaba claro cuándo fue grabado. Ambos se referían a la festividad judía de Pascua, que comenzó el lunes. Pedían al gobierno de Israel que llegara a un acuerdo con Hamás. Es casi seguro que hablaron bajo coacción.

Israel afirma que los milicianos siguen reteniendo a unos 100 rehenes y los restos de más de 30 personas.

Más de 34,000 palestinos han muerto en la ofensiva israelí, aproximadamente dos tercios de ellos son niños y mujeres, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El ejército israelí dijo que al menos 260 de sus soldados han muerto desde que comenzó su ofensiva.