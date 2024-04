Gobernador afirma investigación del DNRA contra su hijo debe seguir su curso

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el jueves, que está seguro que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), realizará una “debida” investigación por supuestas violaciones ambientales presentadas contra su hijo, Anthony Pierluisi Rojo.

“Lo que dije anteriormente, estoy seguro que el Departamento de Recursos Naturales atenderá debidamente, esa querella”, dijo escuetamente el gobernador, a preguntas de la prensa.

La secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, confirmó que la querella por supuestas violaciones ambientales presentada contra Pierluisi Rojo, es atendida por el Cuerpo de Vigilantes para su investigación del cual indicó que no se trata de una nueva construcción.

“Eso no es lo que dice la querella. No hay un planteamiento sobre construcción reciente o en los pasados días sobre esa estructura. Eso es parte del trámite ordinario de una investigación de una querella, el personal técnico y en conjunto con el Cuerpo de Vigilantes, inspeccionan el área”, dijo Rodríguez Vega en entrevista radial (Radio Isla 1320).

“En la medida en que los pasados días fue que llegó al Cuerpo de Vigilantes, una querella comienza y se activa entonces el proceso de investigación. No es menos cierto como dijiste verdad que esta estructura lleva mucho tiempo construida que el departamento tenía conocimiento desde los años 90 la existencia de este muelle, pero con toda la información y cónsono con la solicitud de esta querella en el proceso de investigación correspondiente ahora sí. Ha comenzado porque en los pasados días se recibió una querella. Ahora, me reafirmo, a mí como secretaria del Departamento de Recursos Naturales me toca velar por la integridad de un departamento de corte constitucional así que no voy a permitir bajo ninguna circunstancia que ataques políticos de algunos que ahora piensa, verdad y ahora han visto que el asunto ambiental el pueblo de Puerto Rico está pendiente a ello, afecte la credibilidad del departamento”, agregó.

Asimismo Rodríguez Vega dijo que el área no es zona natural protegida.

“No es correcto que sea un área natural protegida como viene siendo en otros casos reserva. Sí, verdad, está sobre el agua, se necesita ciertos permisos. Eso es parte de la investigación. Son dos agencias, verdad, para poder construir cualquier muelle o cualquier estructura sobre el agua en aguas territoriales en Puerto Rico, necesita permiso del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos y algún tipo de permisología para la construcción y concesión del Departamento de Recursos Naturales cónsono con el reglamento 4860 de uso y aprovechamiento de bienes de dominio público. Eso es parte de la investigación. Si te confirmo lo que verdad te he dicho anteriormente, es un muelle que desde los 90 el departamento tiene conocimiento de su existencia”, concluyó Rodríguez Vega.