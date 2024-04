La empresa LUMA Energy anunció que sectores de varios municipios de la isla se pueden quedar sin el servicio de energía eléctrica este miércoles, 24, y jueves, 25 de abril de 2024. Esto por trabajos de mejoramiento y mantenimiento.

Las labores incluyen fortalecimiento de postes, sustitución y arreglos de líneas eléctricas y equipo, la eliminación de vegetación y la ejecución de otras reparaciones.

Las actividades pueden provocar que los clientes se queden sin luz una cantidad de horas bastante prolongadas.

Municipios que se quedarán sin electricidad este miércoles y jueves:

Trabajos programados para el 24 de abril:

VILLALBA

Entre 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde en: Fábrica de Villalba, Urb. Las Alondras, Villa Laura, Parcelas Jagueyes, Valle Hermoso, Solares Sosa, Jagueyes Arriba, Romero, Villalba Abajo.

FAJARDO

Entre 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde en: Urb. Alturas de San Pedro Calle San Ignacio.

HUMACAO

Entre 8:00 de la mañana hasta las 9:00 de la mañana en: Sect. Casco Urbano, Urb. Extensión Patagonia, Urb. Los Pinos, Urb. Los Pinos Row Houses, Urb. Villa Patagonia, Parc. Aniceto Cruz, Parc. Buena Vista, Parc. Martínez, Parc. Pepita López, Sect. La Perla, Sect. Los Acosta, Sect. Los Díaz, Sect. Sabana, Urb. Arboleda, Urb. Mar y Palmas, Urb. Quintas del Candelero, Urb. Vista Mar, Comu. Australia, Cond. Chalets de Las Palmas, Edu. Escuela Superior Rosa María Rosario de León.

MOROVIS

Entre 7:00 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde en: Barriada Ensanche, Cond. Égida del Monte, Cond. Marivi, Cond. Parque del Retiro 2, Parc. Juan José Otero Claverol, Parc. Ramón Pabón, Sect. Casco Urbano, Sect. Los Otero, Sect. Padre Ibáñez, Sect. Patrón, Sect. Rosado, Sect. Sandoval, Urb. Colinas de Montellano, Urb. Jardines de Montellano, Urb. Las Cumbres, Urb. Russe, Urb. Villas del Norte, Sect. La Línea, Edu. Escuela David Colón Vega, Parc. San Lorenzo, Sect. Jobos, Sect. La Línea, Sect. La Vaga 3.

Más sectores de Morovis: Sect. Los Marrero, Sect. Padre Rosendo, Urb. San Gabriel, Urb. Vista Verde, CMPD. Pepe Huyke Stadium, Res. Residencial Padre Soroya, Sect. Casco Urbano, Sect. Jardines de Flamboyán, Sect. Vietnam, Urb. Brisas del Norte, Urb. Cruz Rosario, Urb. Jardines de Romani, Urb. Las Cumbres, Urb. Palmas del Sur, Urb. Praderas de Morovis Sur, Urb. Quintas de Morovis, Urb. Russe, Urb. Santo Domingo, Urb. Tajomar, Urb. Villas del Norte, Comu. Fránquez, Edu. Escuela Elemental Baraona, Edu. Escuela Intermedia Ángel G. Quintero, Edu. Escuela Juana G. Avilés (Franquez), Parc. Barahona, Parc. Torrecillas, Sect. Extensión Torrecillas, Sect. La Alianza, Sect. Pabón, Sect. Riachuelo, Sect. Socucho, Sect. Villa Roca, Urb. Reparto Los Torres, Urb. Valle Barahona, Urb. Valle San Luis, Sect. Los Turpiales.

Trabajos programados para el 25 de abril:

CATAÑO

Entre 10:00 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde en: Urb. Coquí