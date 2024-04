Cuestionan a la AEE sobre activos en Roosevelt Roads

La Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado de Puerto Rico cuestionó este miércoles a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sobre posibles activos bajo su posesión dentro de la antigua base Roosevelt Roads.

El jefe de propiedades y facilidades de la AEE, Ricardo Figueroa Colón, sometió una certificación a la comisión que dispone que la AEE no posee activos en la Base, y adjuntó una copia del listado de 36 propiedades que se someterán al proceso del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI) para declararlas excedentes y disponer de ellas.

“No hay activos de la Autoridad dentro de los que están las facilidades de la antigua base. El Estado tiene unas propuestas para desarrollar dentro de la antigua base. Aquí se trató de hacer tres proyectos de energía solar que la Junta de Control Fiscal los detuvo por asuntos de incumplimiento con términos de licitación; impugnaron la subasta”, indicó el presidente de la comisión, Javier Aponte Dalmau.

“Posterior a María, desconozco si con la transición a LUMA se sacó. Si usted nos da un término, podríamos verificar si queda algo. Si LUMA ha llevado equipo, desconocemos”, informó el director de asuntos jurídicos de la AEE, Leonel Santa Cintrón, por lo que el senador otorgó cinco días para que se someta la información a la comisión.

Asimismo, la AEE, por órdenes de Aponte Dalmau, en 10 días deben entregar una descripción más específica y el valor de cada una de las propiedades. Además, sostuvo que cualquier gestión que vayan a realizar con las 36 propiedades debe pasar por el consentimiento del Senado.

El licenciado Santa Cintrón discrepó puesto que “las transacciones son las que se hacen a través de las Alianzas Público Privadas y tienen que ver con los activos de generación. Es una cuestión de interpretación legal, pero lo hemos tratado de analizar, y a nuestro mejor entender, este tipo de propiedad no cae dentro de la definición de las transacciones bajo la ley de las APP”.

“Si entran o no entran, yo voy a lo más sensato. Son bienes públicos en proceso de evaluación y tasación en aras de querer disponer de ellos. Si tienen que pasar o no por aquí, lo discutiremos más adelante. No hay manera que en este momento en Puerto Rico se venda un cantito de tierra a menor precio del valor en sus libros. En este momento, salvo que la propiedad esté afectada, pudiésemos entender que tiene un valor superior al que dicen los libros”, enfatizó Aponte Dalmau.

Según Santa Cintrón, el presupuesto de la AEE lo controla el Negociado de Energía, quienes determinarán qué le corresponde a cada cual. Además, deben contemplar partidas para contratar profesionales en estas áreas para tasar las propiedades y disponer de ellas por venta o por arrendamiento.

A preguntas del senador sobre el valor de las propiedades, Santa Cintrón dijo que lo más responsable sería hacer un proceso competitivo para obtener profesionales que puedan establecer costos.

Por otro lado, CEDBI solicitó una serie de documentos como tasación, mensura y estudio de título. Por su parte, Aponte Dalmau cuestionó que por qué solicitan esta información si es lo que a ellos les corresponde realizar, a lo que los representantes de la AEE respondieron que solicitarán una reunión para conocer mayores detalles del proceso.

Asimismo, el presidente de la comisión cuestionó qué ocurriría con los fondos que recibirían si venden las propiedades, por lo que los representantes de la AEE indicaron que se quedarán en la Autoridad.

“Necesitamos al director de finanzas, y puede ser objeto de otra vista sobre ese tema. Tenemos gastos; aún se manejan las hidroeléctricas y tenemos que ser responsables de correr proyectos de reglamentación federal. Se lo digo porque la percepción de los demás, no la suya, es que estamos jugando dómino; somos pocos y el trabajo se ha multiplicado”, dijo Santa Cintrón.

Aponte Dalmau dijo que “si usted me dice ‘mire, senador, la meta es que el saldo de todo lo vamos a llevar contra un fondo mascual’, pero si la Autoridad no tiene un fin para utilizar los fondos, lo puedo entender a menos que sea que quieren salir del problema, pero me parece que no tan solo yo, el país le gustaría saber si van a vender bienes”.

La comisión esperará los requerimientos de información solicitados para continuar su investigación sobre este asunto.