Candidatos del PPD denuncian aumento de sueldo de la secretaria de Corrección

El aspirante a un escaño en el senado por acumulación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Díaz Sánchez denunció que la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar, se aumentó el salario a $177,000 al año.

Según denunció el también exsenador del Partido Nuevo Progresista (PNP), junto con el aspirante a la Cámara de Representantes por el PPD, Gabriel López Arrieta, la secretaria se habría agenciado un aumento de $44,000.

“Cuando Escobar llegó a la secretaría de Corrección, su puesto de carrera como Inspectora de Seguridad Correccional, devengaba un salario de $73,000 al año. Sin embargo, ella como secretaria reclasificó su puesto para cobrar $117,000 lo que eleva su salario a unos $10,000 mensuales. Vamos a referir esta acción a la Junta de Supervisión Fiscal, a la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno y al Inspector General de Corrección de los Estados Unidos”, precisó Díaz Sánchez.

Según la denuncia, en el Plan de Clasificación y Retribución presentado por la secretaria, aumentó su posición de una escala 13 al nivel 18, lo que la lleva de un salario de $73,000 a $117,000. Con este cambio en el plan, se agenció unos $3,700 mensuales.

De igual forma, durante los pasados días, el ex senador presentó evidencia de la violación a la solicitud de fondos a la Junta de Supervisión Fiscal para proveer exámenes de ascenso a 21 candidatos, de los 53 que tomaron el examen.

“A tales efectos y como ya hemos denunciado anteriormente, todos los promovidos pertenecen a la campaña de Pedro Pierluisi en asuntos electorales, políticos, movilización, en violación al Plan de Clasificación y Retribución.

Esto reafirma los actos de corrupción que han esquematizado Pedro Pierluisi y su campaña, donde se financian los costos de campaña con fondos públicos”, dijo Díaz Sánchez.

Por otro lado, López Arrieta le solicitó la renuncia a Escobar debido a su gestión negligente en la agencia, que tuvo como resultado el asesinato de Ivette Joan Meléndez Vega.

“La secretaria no puede adjudicar responsabilidades a terceros por lo ocurrido, es la propia Secretaria la responsable de lo que ocurre en la agencia, y no ha demostrado la diligencia administrativa adecuada, tras liberar a un asesino condenado a 125 años, que ha burlado el proceso de la ley 25″, indicó López Arrieta, quien añadió que la secretaria de Corrección dirige simultáneamente la operación de campo “Get Out The Vote” del gobernador Pierluisi.