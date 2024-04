Perder un brazo o perder la vida: La encrucijada que enfrentó buzo atacado por caimán

Will Georgitis (Andrew J. Whitaker/AP)

GOOSE CREEK, Carolina del Sur (AP) — Sin aire y atrapado por un caimán en el fondo del río Cooper en Carolina del Sur, Will Georgitis decidió que su única posibilidad de sobrevivir podría ser perder su brazo.

El caimán había fijado sus mandíbulas alrededor del brazo de Georgitis y después de que intentó escapar apuñalándolo con el destornillador que usa para sacar los dientes de tiburón fosilizados del lecho del río, el caimán sacudió al buzo y lo arrastró 50 pies hacia abajo, Georgitis. dijo a The Post and Courier.

“Sabía que iba a morir en ese mismo momento”, dijo al periódico Charleston.

El caimán atacó a Georgitis el 15 de abril cuando salía a la superficie después de su inmersión, casi sin aire. Su tanque se vació con las mandíbulas del caimán aplastando el brazo que levantó en defensa. Georgitis pensó que tenía una última oportunidad.

“Puse mis pies contra él, simplemente me lancé hacia atrás tan fuerte como pude y de alguna manera solté el brazo, pero no me lo arranqué”, dijo Georgitis al programa Good Morning America de ABC.

Georgitis nadó frenéticamente hasta el bote en el que esperaba un amigo y fue llevado a la costa y al hospital. Su brazo estaba roto y necesitaba “una tonelada” de grapas para cerrar las heridas de los dientes del caimán, dijo.

Probablemente enfrente varias cirugías y seis meses de recuperación. Su familia ha creado una página en GoFundMe para recaudar dinero para pagar sus facturas médicas.

“Cada momento a partir de ahora es una bendición para mí”, dijo Georgitis a Good Morning America.

Georgitis bucea con frecuencia en busca de dientes de tiburón y otros fósiles en las aguas alrededor de Charleston. Ha estado en el lugar donde fue atacado al menos 30 veces y, aunque ha visto caimanes antes, por lo general están tomando el sol boca arriba o se mantienen lejos.

Le sorprendió que este se dirigiera directamente hacia él tan pronto como salió a la superficie.

El Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur está al tanto del ataque y está investigando.

Carolina del Sur tiene alrededor de 100,000 caimanes, que son especies protegidas a nivel federal y tienen reglas estrictas sobre cuándo pueden ser eliminados o sacrificados, dijeron funcionarios de vida silvestre.