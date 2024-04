Candidatos a la presidencia del Colegio de Médicos se lanzan críticas de cara a las votaciones

El cardiólogo Carlos Díaz Vélez, actual presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, se encuentra en una contienda decisiva hoy, domingo, en las elecciones para la nueva Junta de Gobierno del gremio, enfrentándose a su contrincante, la vicepresidenta en funciones, Alicia Feliberti-Irizarry.

Díaz Vélez busca mantener su posición para continuar su lucha contra el “abuso” de las aseguradoras, mientras que Feliberti-Irizarry, quien ya lideró el Colegio entre 2010 y 2012, tiene como objetivo restaurar las comunicaciones con los funcionarios gubernamentales– que asegura están deterioradas.

“No es que no queramos a las aseguradoras, existen, pero el abuso– que (los doctores) han sido sometidos como esclavos– en un sistema donde el médico es el que debe instar la pauta y no la aseguradora, vamos a continuar la lucha de frente”, expresó el galeno a Metro Puerto Rico.

Por su parte, la generalista sostuvo que Díaz Vélez “ha sonado mucho y ha hecho poco”, pues asegura que el presidenta es muy vocal, “pero verdaderamente conseguir cosas concretas, no las ha conseguido”.

La vicepresidenta del Colegio recordó que, bajo su liderato, se logró la aprobación de la Ley del Hogar Seguro, que protege la posesión y disfrute de la residencia principal contra demandas.

Mientras, el cardiólogo celebró los avances en su lucha contra las aseguradoras, como, por ejemplo, que se facilitó el proceso de credencialización, y se redujo el periodo– de seis a dos años– durante el cual las aseguradoras pueden retroceder para revisar los pagos realizados a los galenos.

Feliberti-Irizarry señaló además que, aunque el organismo mantiene una buena relación con el comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, lo mismo no es cierto en cuanto a otros funcionarios gubernamentales. “Se ha faltado respeto y eso lo tenemos que recuperar”, dijo en entrevista con este medio.

“Se ha hablado malísimo del gobernador, se ha hablado malísimo del secretario de Salud, se ha hablado malísimo del presidente de la Junta de Licenciamiento. La Junta de Licenciamiento es la que nos rige. Entonces, pues claro, se ha perdido mucho la comunicación con estas ramas”, añadió.

Sin embargo, Díaz Vélez catalogó dichas expresiones como falsas, argumentando que cualquier “encontronazo” previo surgió debido a su firme defensa de los derechos de los médicos. “Lo que dice la doctora, totalmente falso. Está en otro mundo”, refutó.

“Inicialmente fue un poco fuerte porque estamos exigiendo las cosas, pero, ahora mismo, yo con Mellado tengo una comunicación excelente. De hecho, (el viernes) me apoyó; estuvimos juntos. Con el gobernador, he estado hablando. He estado hablando con el comisionado de Seguros. O sea, el Colegio tiene comunicaciones tremendas con todos los funcionarios del gobierno”, estableció el presidente gremial.

Entre sus prioridades, ambos candidatos destacaron la necesidad de ampliar un incentivo contributivo a todos los médicos primarios y a otros excluidos de este beneficio.

Feliberti-Irizarry comunicó que “ahora solamente pagan el 4% de tax (impuesto), pero eso se les dio nada más que a unos especialistas y subespecialistas, y esa es mi primera prioridad: lograr que se les dé a todos los médicos. Eso se hizo para que los médicos no se fueran del país, pero solamente se les dio a ese grupo de los especialistas y subespecialistas, dejando afuera a todos los médicos primarios, los médicos generales, los pediatras y los médicos de familia”.

A su vez, el actual presidente se mostró esperanzado ante el apoyo del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, el pasado viernes, para que la totalidad de la clase médica tenga derecho a la tasa fija de contribución sobre ingresos de 4%.

“Ayer (viernes) el gobernador tiró la primera señal de que estaba luchando por un 4%, y nos unimos a él en ese esfuerzo y en esa lucha de poder obtener un 4% para todos los médicos en Puerto Rico para que no se los vayan”, expresó el doctor.

Sobre el rol de la política partidista en el gremio, Díaz Vélez sostuvo que, al asumir su puesto, en 2022, logró eliminarla por completo del Colegio.

“Cuando yo entré al Colegio, yo saqué la política del Colegio. Aquí había una piquita, dándole chavos a la gente, a políticos. Aquí habían actividades de partidos políticos en el Colegio. Aquí salía dinero para actividades. Eso se acabó. Eso no se permite. Yo lo acabé y dije, aquí no entra la política jamás al Colegio porque esto no está hecho para eso”, indicó.

Ambos aspirantes aseguraron estar apartados de la política partidista en sus roles dentro de la Junta de Gobierno del organismo.

En cuanto a la decisión del Tribunal Supremo, en octubre de 2023, que declaró inconstitucional la colegiación compulsoria de médicos en la isla, el galeno calificó como un éxito histórico el que 8,135 colegiados voluntarios pagaron su cuota.

“Se decía que el colegio iban a ser dos mil, los que iban a quedar, o tres mil. Los colegiados quieren su Colegio porque le da servicios de educación continuada, les da muchos beneficios marginales, y lo más importante, la defensa del Colegio ante las aseguradoras”, aseveró.

Al ser abordada sobre si le preocupa que la matrícula disminuya al no ser un requisito, Feliberti-Irizarry recordó que “ya una vez estuvimos descolegiados, en la época del doctor Rosselló padre, y llegó un momento que apenas habíamos 700 médicos pagando colegiación”.

“Pero gracias a la buena comunicación entre presidente, entre gobernador, Legislatura y todo eso, logramos que la señora Sila Calderón otra vez nos diera la compulsoriedad y entonces todos los médicos volvieron a ser parte del Colegio”, continuó la especialista en Medicina de Emergencia.

No obstante, en esta ocasión, la doctora indicó que no retomarán los esfuerzos en contra de la decisión del Supremo, dado que se han presentado dos mociones de reconsideración, ambas rechazadas por el tribunal con la determinación de “no ha lugar”.

Díaz Vélez destacó un mayor interés de los galenos en estas elecciones, con sobre 250 solicitudes de voto adelantado, en comparación con unas 35 en la pasada contienda.

Los médicos que deseen votar lo pueden hacer en la sede del Colegio, en Hato Rey, o en las oficinas de distrito de Ponce, Arecibo, Isabela, Mayagüez, Humacao, y en el Hospital HIMA de Caguas desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.