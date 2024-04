Secretario de Justicia defiende decisión de ir en alzada en caso muerte de joven a manos de policías

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández defendió el jueves, la decisión de ir en alzada en el caso contra seis agentes del Negociado de la Policía, implicados en la muerte del adolescente Javier Cordero Nevárez.

“Todo ciudadano, sin distinción de persona, puede tener la certeza de que el Departamento de Justicia de Puerto Rico vela y defiende sus derechos civiles y su seguridad. No tengo duda de que la inmensa mayoría de los miembros de la Policía desempeñan su rol con verticalidad, compromiso, vocación y principios. Pero aquel que se aparte de estos preceptos e incurra en actuaciones contrarias a la ley, también tendrá que enfrentar la justicia”, dijo Emanuelli Hernández en declaraciones escritas.

“Este es un caso lamentable y complejo, donde murió un adolescente que no estaba armado en una escena en la que se ocuparon sobre 60 casquillos de bala, y fue investigado con gran rigor y responsabilidad por agentes del NIE y fiscales de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia. Tras examinar minuciosamente la totalidad de la prueba de lo que ocurrió la noche de los hechos, el equipo investigador concluyó que no se justificaba el uso de armas en la intervención y que la escena no era compatible con una actuación en legítima defensa”, agregó.

“La Fiscalía cumplió con su labor y, por no estar de acuerdo con la determinación del tribunal, solicitó una vista en alzada para presentar los cargos nuevamente el 30 de abril. Nuestra solidaridad con la madre del joven Javier Cordero Nevárez y sus familiares. Esperamos hacerle justicia”, concluyó.

La jueza superior de San Juan Iraida Rodríguez Castro determinó el miércoles que no había causa para arresto contra seis policías acusados de asesinato, tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas, en el incidente que culminó en la muerte de Antonio Cordero Nevares de 16 años, durante una intervención por un vehículo hurtado en Puerto Nuevo en agosto de 2022.

Se anunció que el Departamento de Justicia solicitó una vista en alzada pautada para el 30 de abril.

“Como cuerpo dedicado a cumplir con la Ley, proteger vidas y luchar por la justicia, hoy le dimos espacio al Departamento de Justicia y a la Rama Judicial para que realicen la labor que les compete. Este es el ejemplo más claro y contundente de que en esta administración, la transparencia y los procesos democráticos se honran y se respetan. A quienes lo han puesto en duda, hoy les debe quedar muy claro”, dijo el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa en declaraciones escritas.

Por su parte, el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia expresó que “la policía tiene más de mil miembros, la inmensa mayoría de gente que cumple su deber. Pero cuando ocurren situaciones como esa, para eso tenemos al Departamento de Justicia. Para eso tenemos la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, el NIE, que son precisamente las entidades que velan por los derechos civiles de la población. Y si detectan que ha habido cualquier tipo de irregularidad o falla que conlleva la radicación de cargos contra policías, no van a titubear al hacerlo. Así que eso lo que demuestra es que somos una sociedad de ley orden. No hay excepciones, incluyendo cuando miembros de la policía, que son claramente muy pocos, fallan”.

El joven de 16 años falleció el pasado 1 de agosto de 2022 en el interior de un auto tras recibir 15 impactos de bala por siete agentes y un sargento. Los oficiales dispararon sobre el menor 60 veces.

Según informes, las autoridades realizaban una vigilancia para recuperar un vehículo hurtado en la madrugada de ese mismo día, cuando comenzaron una persecución. Supuestamente, Cordero Nevárez retrocedió en el vehículo, se trepó sobre la acera e intentó escapar, cuando los uniformados abrieron fuego.