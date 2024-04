PPD radica querella ética ante la Cámara contra representante José “Memo” González

El Partido Popular Democrático (PPD), radicó una querella ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes contra el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José “Memo” González, con el fin de que se investigue la alegada violación de omisión de información sobre un negocio del cual es codueño.

El anuncio sobre la radicación de la querella fue realizado por el secretario general del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz.

“Ante la noticia surgida donde el representante del PNP, José ‘Memo’ González, no ha incluido en sus informes financieros ingreso alguno con un negocio de comida y bebida en Arecibo de la cual es codueño, he radicado una querella en la Comisión de Ética de la Cámara entendiendo que el legislador no ha sido transparente en sus explicaciones. El legislador debe hacer públicas las planillas de gastos de la Corporación para despejar toda duda si es cierto o no que ha recibido algún tipo de beneficio económico o disfrutado de ganancia. Además, las corporaciones pueden repartir dividendos en cualquier momento y González tiene que aclarar si ha recibido algún tipo de dividendo por dicho concepto”, destacó Cruz.

Cruz señaló que González Mercado no informó a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) sobre ninguna erogación de fondos para la adquisición del negocio. Además, mencionó que al representante no responder estos señalamientos está violando la Resolución de la Cámara 326 conocida como Reglas de Conductas Éticas de la Cámara de Representantes.

El Inciso W dice que “Los Representantes, funcionarios y directores de dependencias tienen la obligación de someter a la Oficina de Ética Gubernamental los informes financieros o cualquier información adicional relacionada a ellos solicitada por dicho organismo gubernamental para su evaluación, análisis y recomendación, conforme lo dispone la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como “Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2011″.

Además, el secretario general hizo referencia a la Sección 7, Inciso A y E de la Resolución donde el legislador tiene que cumplir con el Artículo 5.4 de la Ley de Ética Gubernamental.

“A través de lo que indica esta Resolución y la Ley de Ética Gubernamental, González incumplió con lo requerido al no informar su participación directa como codueño del negocio”, expresó.

Mencionó que el Artículo 5.4 indica entre otros, que tenía que informar sobre acciones de empresas privadas; arreglos o acuerdos para una remuneración futura, además de una relación de todo regalo recibido…cuando el valor total por donante exceda de doscientos cincuenta dólares por año y éste no sea un pariente. Cruz indicó que bajo estos parámetros, González tenía que reportar los $5000 de valor del 50 por ciento de las acciones requeridas al momento de ser codueño del negocio.

También, Cruz hizo referencia a la cantidad elevada de dinero que ha sido reportada a través del negocio en los pasados tres años fiscales que ha generando ingresos brutos para la corporación ascendentes a $353,000.

“El negocio del cuál González es codueño llamado Part Time Sea Side Bar en Arecibo ha tenido ingresos que deben ser explicados al detalle. Esta es una cantidad de dinero elevada y es relevante la transparencia en este tipo de participación de un legislador. El hecho de que él diga que no ha disfrutado ganancias, no es suficiente. Lo emplazamos a que presente el informe de gastos de la corporación registrada como Park Truck Bar. La misma fue registrada desde el 2020 en el Departamento de Estado”, explicó Cruz.

El secretario general indicó que le corresponde al cuerpo legislativo investigar la participación del legislador en el negocio. “Estos señalamientos y las explicaciones del representante levantan más dudas que respuestas. Tiene que aclarar más allá de despacharlo diciendo que no ha recibido ganancias. Esa no es la simple respuesta que esperamos de un funcionario electo. Deberá entonces presentar evidencia ante la Comisión de Ética en la Cámara de sus expresiones”, sostuvo Cruz.

En la misma línea, Cruz cuestionó la falta de transparencia sobre la inversión de González por un valor de $18,851 a la cartera de inversiones Primérica en el informe correspondiente a 2021. “La pregunta para el representante es si tuvo ganancias y si las presentó en la planilla como ganancia de capital. Esa información no ha sido explicada por el legislador y es parte de lo que se solicita en la querella”.

“Estaremos atentos al proceso y eventuales conclusiones sobre el curso de esta querella y reafirmamos nuestro compromiso con la integridad y la transparencia en la gestión pública”, afirmó.