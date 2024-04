Jenniffer González no se retirará de las primarias y responde a campaña de Pierluisi

Luego de que el equipo de campaña del gobernador, Pedro Pierluisi, insistió en evitar la primarias y retó al equipo de la aspirante a la gobernación, Jenniffer González Colón, la comisionada residente en Washington D.C. aseguró que los argumentos nacen de una “desesperación” y que no se debe suplantar el derecho al voto del pueblo.

“Se le fue el barco hace rato, las primarias están. Estamos a 45 días de una primaria. Yo nunca había visto en mis años en política que un opositor le pidiera a su contrincante que se quite todas las semanas, todas las semanas la campaña de gobernador, es que yo me quite. Es más, desde antes de correr estaban buscando pagarme la campaña para Washington para que yo no corriera”, argumentó.

Los argumentos llegan luego que el director de campaña de Pierluisi, Edwin Mundo, aseguró que de las 90,775 solicitudes registradas hasta el momento ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) un total de 63,078 (69.49%) fueron gestionadas y entregadas por el equipo electoral del gobernador. Mientras que unas 16,072 (17.70%) serían de González Colón. Ante estas estadísticas, Mundo lanzó un reto al equipo de campaña de la comisionada residente a que acepten el resultado de la primaria con los 90,775 electores del voto adelantado.

“Si el quiere decir que eliminen la primaria porque 90 mil personas votaron o van a recibir una papeleta en algún momento en mayo, porque todavía no la tienen. Aquí nadie ha votado. No hay una papeleta en la calle. No se han impreso las papeletas en este momento. Las papeletas no le han llegado a la gente. Jamás suplantaría el derecho al sufragio que tienen todos los electores de ir el 2 de junio a votar. Y decidir qué quieren para Puerto Rico“, puntualizó González.

La comisionada residente estableció que es necesario proteger la voz del pueblo y esperar el resultado de “cómo manda el pueblo”.

Por otra parte, González indicó que una vez anunció su aspiración política, alegadamente, nuevamente el equipo del primer ejecutivo le dio un plazo para que “no corriera” y, a cambio, le pagaban la campaña para Washington D.C.

“Lo veo en la calle, en los rallies y en las visitas a los pueblos. La calle está conmigo. La gente quiere un cambio. Puerto Rico quiere un cambio. ¿Qué esos cambios ocurran con el gobernador? ¿Con Pierluisi? Difícil. ¿Que podamos arreglar la situación del sistema eléctrico en Puerto Rico y que no hayan apagado ni esto? ¿Con Pierluisi? Difícil. ¿Que tengamos cosas que atiendan a nuestros adultos mayores como se merecen? ¿Con Pierluisi? Difícil. Yo no veo que ahora, 45 días de una campaña, se pretenda hacer todo lo que no se hizo en cuatro años. Difícil. Para ellos es difícil. Y para ellos es difícil venderle eso al pueblo. Y por eso yo entiendo la desesperación de pedirle que me quite. Pero a ellos les digo, Jenniffer González no se quita. Jenniffer González va para adelante“, afirmó.

Aclara su recaudación de fondos en efectivo sin identificar

De la misma forma, el equipo del primer ejecutivo comparó las recaudaciones de cada campaña y levantó banderas sobre donativos anónimos de González, estableciendo que el informe presenta ”lagunas” que deben aclararse.

Según Mundo, la comisionada recaudó $288,547 en dinero en efectivo, sin identificar su procedencia. Ante esto, la comisionada respondió que corresponde a las ganancias del radio maratón que llevó a cabo en marzo.

”Esto fue hace un mes, cuando hicimos el maratón entre el 23, el 23 de marzo, hace un mes atrás, casi un mes atrás, mi campaña hizo un radio maratón que se anunció públicamente y nadie protestó cuando dijimos que íbamos a hacer un maratón. De hecho, el PIT y su radio maratón ese mismo día y el PIP recaudó $150,000 y nosotros recaudamos $290,000. Ahora es que viene reaccionar al Radio maratón que nosotros hicimos“, detalló.

Responde a señalamientos de José “Memo“ González

“Desconozco las finanzas de ningún candidato. Para eso tienen la Oficina de Ética Gubernamental, que a todos los que son funcionarios electos tenemos que llenar nuestros informes de ética, y el Departamento de Hacienda, y ahí sabrá, son ellos los llamados. Si hay alguien que tenga información contraria a lo que las personas han reportado, tienen que radicar la querella correspondiente. Yo no voy a reaccionar a un comentario de alguien, porque yo no he visto ninguna querella”, dijo.

Recientemente salió a la luz pública que Memo González es codueño de un negocio privado, el cual presuntamente no incluyó en sus informes financieros y también se cuestiona cómo obtuvo el establecimiento.

Propuesta de gobierno enfocado en el tema de salud

La candidata a la gobernación presentó su octava propuesta bajo #AcciónPR, en esta ocasión reenfocando los servicios y programas de salud con la realidad de los pacientes en Puerto Rico: con una población de adultos mayores en aumento, atención a la mental y mejoras sustanciales a la prestación de servicios.

Fomentar el desarrollo de programas para profesiones en el área de salud con gran potencial de desarrollo y buena paga, a través del Decanato de Profesionales de la Salud del Recinto de Ciencias Médicas.

En su plataforma de adultos mayores, González Colón propuso apoyar la salud y bienestar de esta población incentivando la educación y el desarrollo de profesionales de la salud con especialidad en geriatría; además de otras profesiones igual de importantes para apoyar la salud y el bienestar de los adultos mayores y de sus familias, para los cuales no existen programas en Puerto Rico o pudieran desarrollarse a mayor capacidad, tales como:

Especialista en Prevención de Adicciones: diseñan programas y estrategias para prevenir el consumo de sustancias adictivas y promover la salud mental.

Tecnólogo en Biología Molecular: Mediante técnicas avanzadas, detecta e identificar enfermedades adquiridas y hereditarias.

Asistente de Patólogo: apoya al patólogo en una variedad de tareas relacionadas a la anatomía.

Tanatólogo: es un acompañante en el camino del duelo.

Acompañante Terapéutico: asisten a personas con discapacidades o enfermedades crónicas en su vida diaria con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus pacientes.

Apoyar las gestiones del Hospital de Trauma del Centro Médico para certificarse como Nivel 1

El trauma es la primera causa de muerte entre niños y jóvenes y la primera causa de incapacidad. El 80% de las personas que sufren un trauma mueren dentro la primera hora, lo que se llama el “Golden Hour”; el cuidado que reciba la persona lesionada en esa hora determina, de gran manera, si esa persona muere o vive y si sobrevive, cuál va a ser su funcionalidad.

Además de erigir un nuevo Hospital de Trauma, cuya construcción se anunció que comenzaría en septiembre, considera que se debe trabajar para elevar la clasificación del Hospital de Trauma de Centro Médico del Nivel 3 actual a Nivel 1, según las clasificaciones del Colegio Americano de Cirujanos. Lo que diferencia un centro de trauma Nivel 1 de uno Nivel 3 es la disponibilidad de recursos para atender el paciente y la rapidez con la cual se puede atender. En un centro de trauma de Nivel 1, existe un facultativo del comité de trauma disponible las 24 horas, los siete días de la semana, para recibir a un paciente cuando llega a la unidad estabilizadora y, en menos de 15 minutos, está ordenando un CT Scan para poder evaluar la condición del paciente de manera urgente; para un Nivel 3, es aceptable que este proceso tarde 2 horas. Un Nivel 1 requiere que siempre haya dos salas de operaciones disponible para atender pacientes de trauma; lamentablemente, mueren pacientes esperando que una sala de operaciones esté disponible.

Fomentar la retención de médicos

Busca promover que todos los estudiantes de medicina que se gradúen en Puerto Ricio tengan su residencia en la isla. Esto conllevará el compromiso de ese médico de trabajar en Puerto Rico por los próximos 5 años. Si el médico recibe una oferta mejor de algún estado, se verían obligados en pagarle al gobierno local la inversión que se hizo en su carrera de medicina.

Equipar a ASSMCA con ambulancias especializadas de salud mental, con personal adiestrado para atender esas emergencias para mejor servir las emergencias de salud mental.

Las estadísticas de ASSMCA demuestran que las hospitalizaciones por trastornos de salud mental van en aumento. Propone equipar a ASSMCA con ambulancias especializadas para asegurar el cuidado puntual y adecuado que requieren las personas que sufren de enfermedad mental o puedan sufrir de algún episodio. El equipo de respuesta incluiría además dos enfermeras de salud mental y un paramédico. Esto también ayuda a la minimizar la presencia de la policía.

Atraer turismo médico para asegurar la provisión de servicios de salud y apoyar su crecimiento y desarrollo.

Fomentará acuerdos con las islas y países caribeños para convertir para atraer poblaciones de fuera de Puerto Rico. Para que esto funcione, eliminará la burocracia y simplificaré los trámites para que los proveedores puedan certificarse bajo la Ley de Turismo Médico y se realicen los beneficios a la economía que inicialmente se visualizaron mediante este esfuerzo.

Erradicar la hepatitis C en el sistema correccional de Puerto Rico mediante un programa agresivo de detección y tratamiento del virus.

Mientras que la prevalecía de Hepatitis C, infección hepática causada por el virus de la hepatitis C (VHC), a nivel nacional se estima en 1.0%, la prevalencia en Puerto Rico se estima en 2.3%, más del doble. Según el Reporte Estadístico del Programa de Salud Correccional más reciente (de mayo de 2023), el 20% de la población correccional padece de Hepatitis C. Aunque no hay vacuna contra la Hepatitis C, hoy en día existen tratamientos que pueden curar a la mayoría de las personas en 8 a 12 semanas. Mientras que el Plan Vital cubre este tratamiento (Mavyret®) desde enero de 2019, no ha estado disponible para la población correccional. La falta de tratamiento expone a los confinados a infectarse, a los ya infectados a padecimientos y sufrimientos que son innecesarios en vista de que existe una cura; y expone a los familiares de estos a ser infectados una vez que salen de la cárcel y a tener que lidiar con los costos y presiones adicionales de tener que cuidar a un familiar con una condición crónica.

Fomentar la integración mediante Memorandos de Entendimiento de los servicios que proveen la AACA, el Fondo y Rehabilitación Vocacional, para garantizar una atención más eficaz y centrada en las necesidades de los pacientes y beneficiarios.

Hay tres entidades gubernamentales que proveen servicios para víctimas de accidentes: la Autoridad de Accidentes en las Carreteras (AACA), la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y la Administración de Rehabilitación Vocacional. Cada agencia tiene su razón de ser, pero hay servicios que se duplican y otros que se deberían interrelacionar, pero no lo hacen. González Colón dijo que fomentará la creación de Memorandos de Entendimiento entre estas entidades para que integren la prestación de sus servicios de modo que puedan optimizar los mismos, coordinar su prestación según la pericia de cada entidad, y garantizar una atención más eficaz y centrada en las necesidades de los pacientes y beneficiarios.

Establecer una unidad de fiscales dentro del Departamento de Justicia dedicada exclusivamente a los asuntos que afecten la prestación efectiva de servicios de salud al paciente.

La Procuradora del Paciente es la designada de garantizar el cumplimiento de la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente, Ley Núm. 194-2000. Durante el año 2022, se registraron 2,409 querellas ante la Oficina de la Procuradora, de las cuales 1,212 (o el 53%) estuvieron relacionadas a médicos y 888 (o el 39%) estuvieron relacionadas a las aseguradoras. El 79% de estas querellas fueron por pobre calidad en el servicio. La creación de una unidad de fiscales dentro del Departamento de Justicia dedicada exclusivamente a los asuntos que afecten la prestación efectiva de servicios de salud al paciente apoyará los esfuerzos de la Procuradora Esta medida permitiría una atención más especializada y efectiva en la defensa de los derechos de los beneficiarios del sistema de salud y será un mensaje claro y contundente de mi administración que los pacientes siempre son primero.

Acompañaron a la también vicepresidenta del PNP la representante por el Distrito 11 de Bayamón, Yashira Lebrón; los candidatos a representante Roberto Lefranc Fortuño (Acumulación), Tatiana Pérez (Acumulación), doctor David Figueroa (Acumulación), Jerry Nieves (Distrito 13), Fernando Zanabria (Distrito 30), licenciado Ramón Burgos (Distrito 24); y al Senado Marlene Maldonado (Acumulación) y Nelson Cruz (Ponce). Estuvo también el expresidente del Colegio de Médicos, el doctor Víctor Ramos.