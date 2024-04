¿Cuál es el estado de los proyectos de construcción en tramos de la zona sur?

La Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central realizó este miércoles una vista pública en la que participaron la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para dar seguimiento a los trabajos de rehabilitación de las carreteras del país en la zona sur.

Durante la vista, las agencias detallaron los adelantos de los proyectos de construcción de cada tramo bajo sus jurisdicciones.

Según el ingeniero Luis Vélez, representante de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) quienes tienen jurisdicción sobre las autopistas con peajes, la PR-10 se encuentra en la fase de solicitud de propuestas. La agencia se encuentra realizando la última evaluación ambiental requerida, y una vez se concluya esta fase, previo al verano 2024, la ACT procederá a recibir propuestas finales. Además, estiman que el costo del proyecto rondará los $600 millones, y se iniciará a finales de este año.

En cuanto al deslizamiento de la PR-52 de Cayey a Salinas, la ACT indicó, en su ponencia, que se está completando la construcción de la segunda terraza de contención para que el proyecto entre en la etapa final, que incluye la restauración completa de los dos carriles originales. “Este tramo ha enfrentado desafíos significativos debido a la complejidad inherente de la ingeniería de tránsito aplicada, exacerbada por la geografía del lugar del deslizamiento”.

“Para mí es importante conocer el incremento real de cada proyecto. Además, solicito que se nos identifique el incremento por codificación de proyectos. Ustedes enviaron solo cinco líneas y no se ha dicho data que no redactaron en la ponencia. No era despachar en cinco líneas y ‘me fui’. Yo tengo cinco líneas sin fecha, sin proponentes, no me dice nada”, sostuvo el senador y presidente de la comisión, Ramón Ruiz Nieves.

Por otro lado, en cuanto al asunto de la falta de iluminación de las carreteras del país, la ACT afirmó que Metropistas asumirá la responsabilidad de los proyectos de iluminación a lo largo a lo largo de la PR-52.

“Es importante mencionar que la ACT está llevando a cabo análisis y revisiones técnicas de las luminarias para asegurar su conformidad con los códigos de iluminación vigentes, garantizando así una visibilidad adecuada y seguridad en el tránsito nocturno”, lee la ponencia.

En cuanto a los planteamientos del DTOP sobre las luminarias, indicaron que en cuanto a las carreteras que no son autopistas, le corresponde a LUMA Energy presentar los trabajos actuales y pendientes que impactan las carreteras de la zona sur.

Además, recalcaron que, aunque el mantenimiento les corresponde, las carreteras PR-2, PR-9, PR-10, PR-1 y PR-14 los proyectos les corresponden a la ACT, excepto la PR-14 en Cayey, que para el nuevo año fiscal tienen planificado un proyecto en acuerdo con el alcalde del municipio, Rolando Ortiz Velázquez. También, incluyeron que la PR-1 de Aibonito a Salinas se está trabajando con el programa Cambiando Carriles.

“Ustedes muy diligentemente han ilustrado a la comisión y a este senador sobre los proyectos que discutimos continuamente. Nosotros todos tenemos una responsabilidad, no como partidos, sino como país. Debemos buscar la manera de ser más efectivos con la ciudadanía”, concluyó Ruiz Nieves.