PPD enfrenta incertidumbre ante posible primaria para la alcaldía de Ponce

Ante la incertidumbre por la candidatura a la alcaldía de Ponce por el Partido Popular Democrático (PPD), el secretario general de la colectividad, Gerardo “Toñito” Cruz Maldonado, dialogó en la tarde del jueves con Metro al Mediodía sobre una posible primaria en la Ciudad Señorial, se surgir una vacante.

Mientras el partido permanece a la espera de la decisión del juez del Tribunal de San Juan, Anthony Cuevas Ramos en el pleito que busca la descertificación del suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, tanto la alcaldesa interina de dicho municipio, Marlese Sifre, como el representante Ángel “Tito” Fourquet han comunicado su interés por la silla.

Cruz Maldonado, al ser abordado sobre las especulaciones de un posible acuerdo entre Sifre y Fourquet para evitar una primaria, estableció que “el Partido Popular está abierto” a conversas las opciones.

“Sí, te puedo decir que lo he escuchado [las especulaciones] y, por lo menos, los dos están en disposición de que, una vez tengamos la certeza de la decisión del juez Anthony Cuevas, yo te diría que si no ese día, al otro día nos vamos a reunir todos, lo más seguro sea en Ponce, para tomar una decisión [sobre] si vamos a continuar adelante abriendo estas candidaturas o ellos hacen un entendido que resulte beneficioso a los intereses del Partido Popular en la Ciudad Señorial”, dijo el secretario general del PPD.

“Una campaña muy corta, en un escenario como el que estamos hablando, que no es el tradicional, no es el típico, pueda afectar las decisiones de alguno de ellos. Si están en ánimos de acordar algo, pues yo no me quiero meter en eso”, continuó.

El portavoz enfatizó que el colectivo está “en un momento crítico”, y se encuentran preocupados, debido a que, con menos de 50 días de anticipación a las primarias, tendrían que imprimir las papeletas y programar las máquinas para leerlas.

“Estamos en un momento crítico. Ya estamos en el proceso de ver, de aprobar los modelos de las papeletas. Si hay una primaria en Ponce, una o podrían ser dos, en el caso de que Tito Fourquet quisiera renunciar al escaño y aspirar también a la alcaldía de Ponce, pues podrían provocarse dos. Cuando se discutió esto con la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, ella fue bien clara de que el tiempo era crítico”, expresó.

El secretario general de la Pava sostuvo que “ya esta próxima semana, entre lunes o martes, ya podríamos estar tarde para ese problema de preparar programación para una máquina”.

De surgir una primaria para la candidatura a la alcaldía, y no contar con el tiempo necesario para programar las máquinas, Cruz Maldonado indicó que recurrirían a realizar el conteo de papeletas a mano.

Ayer, se encontró causa para juicio contra el suspendido alcalde de Ponce, Luis M. Pabón Irizarry.

Por otro lado, respecto a la convención del PPD, que se celebrará este fin de semana en la Ciudad Señorial, Cruz Maldonado aclaró que resultó ser una coincidencia que esta se llevará a cabo en el mismo municipio en el que se desató la situación.

“La elección del lugar de Ponce se dio mucho antes que todo esto. Ha coincidido, mira qué casualidad. De todas formas, eso no le ha quitado el entusiasmo a la convención”, dijo.

PPD insiste que suspendido alcalde de Ponce debe renunciar

El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz, reiteró este jueves que el suspendido alcalde de Ponce, Luis Irrizary Pabón, debe renunciar a su puesto.

“El resultado de hoy fue un escenario que contemplamos desde un principio. Lamentamos la situación pero reafirmamos que la posición del PPD fue la correcta. Ahora el doctor Irizarry Pabón enfrentará un proceso que requerirá de toda su atención y energía. Nos reiteramos en que es momento de que presente su renuncia a la candidatura a la Alcaldía de Ponce y permita así que el PPD, continúe trabajando para ganar en noviembre. Confío en que hará lo mejor para él, su familia, Ponce y el Partido Popular Democrático. Al pueblo popular ponceño reafirmamos nuestro compromiso con ustedes de continuar trabajando para asegurar un triunfo electoral en las próximas elecciones”, dijo Cruz Maldonado en declaraciones escritas.

Mira la entrevista aquí: