Gobernador insiste en mantener Oficina de Permisos y centralizar todo el proceso en la entidad

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el viernes que cualquier proyecto que pretenda restarle poderes a la Oficina General de Permisos (OGPe) estaría en contra de su política pública.

Pierluisi Urrutia se refiere al proyecto presentado por la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli para enmendar la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos para, entre otras cosas, eliminar la figura del Profesional Autorizado y volver a adscribir la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) a la Junta de Planificación (JP).

“Yo favorezco al revés. Yo pienso que lo que hay que hacer es empoderar todavía más a OGPE. Que OGPE tenga, que se centralice todo el proceso de permisos en OGPE. Hay demasiadas agencias involucradas en el asunto de permisos, algunas dando permisos, y lo debemos centralizar en OGPE. Reconozco que hay 18 municipios autónomos que tienen sus propios sistemas de permisos, pero siguen.

El modelo de OGPE utiliza el Single Business Portal que OGPE tiene. En la Junta de Planificación, mi visión en cuanto a la Junta es que su rol debe ser más bien de supervisión, en el sentido de que si se detecta cualquier posible irregularidad en el proceso de permisos, pueda auditar el proceso”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“La Junta de Planificación está, valga la redundancia, para planificar. Para, por ejemplo, ocuparse de los planes de ordenación territorial por todo Puerto Rico, el plan de uso de terrenos, el reglamento conjunto, las estadísticas económicas, entre otras cosas. O sea que la Junta tiene suficiente taller, como está. Y aquí, si acaso, otra vez, lo que falta es que por la vía legislativa le demos más poderes a OGPE. Y disponer de toda solicitud de permiso. Lo que tenemos que lograr es que todas las agencias que endosan solicitudes de permiso tengan personal elaborando en OSPE, con poder decisional. Esa fue la visión original. Por alguna razón, en el cuatrienio del 2013 al 2016, se desvirtuó esa visión. Y otra vez, entonces, a OGPE se les dejó sin personal representando a las agencias. Y ahí me parece que eso fue equivocado. Ya comenzamos el proceso de asignar personal de agencias como Recursos Naturales e Instituto de Cultura para que laboren físicamente en OGPE y tomen las decisiones en OGPE bajo la supervisión del director ejecutivo de OGPE. O secretario auxiliar, no sé el término que le aplica, de la persona que esté encargada de OGPE. No he revisado ese proyecto, pero así, a base de tu pregunta, de la descripción que haces del proyecto, está reñido con la visión de mi administración. Y reñido también con el programa de gobierno de la presente administración”, añadió.

El gobernador sostuvo que también favorece la figura del Profesional Autorizado.