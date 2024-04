Revelan que beneficiarios de la Ley 60 crean organizaciones que se favorecen de los donativos que prestan

“Hedge Clippers”, el “Centro para la Democracia Popular” (CPD) y la coalición “PR No Se Vende” publicaron una investigación que reveló cómo los beneficiarios de la Ley 22, ahora Ley 60, identificaron una forma de evadir el requisito de ofrecer un donativo anual de $10,000 dólares a sin fines de lucro en Puerto Rico.

Según detallaron mediante declaraciones escritas, entre otras acciones, los beneficiarios crean organizaciones que se benefician mutuamente de los donativos que prestan y utilizan las organizaciones sin fines de lucro que crean para adelantar cabildeo que defiende sus propios intereses, desligados de las necesidades sociales de Puerto Rico.

El informe se enfoca en dos organizaciones fundadas y dirigidas por beneficiarios de la Ley 60. La primera, el “Rain and Rose Fund”, según indica en su página “existe para empoderar a los puertorriqueños de escasos recursos para que puedan salir de la pobreza”. De los casi $800,000 dólares que recauda anualmente, esta organización donó apenas el 6% de sus fondos a organizaciones locales. En contraste, invierte más de $275,000 dólares en la celebración de un cotizado torneo de golf en el que participan sectores pudientes.

Recomendados

Por otra parte, el informe analiza el funcionamiento de “20/22 Foundation”, una corporación sin fines de lucro con exención federal, cuya subsidiaria “20/22 Act Society” le permite amplias acciones de cabildeo. Estas organizaciones benefician y promueven la preservación de beneficios por parte de quienes se sirven de la Ley 60. Este es el fin social que cumple esta organización y que mantiene en cumplimiento a los beneficiarios que forman parte de la misma, puesto que prestan cuotas de membresía y donativos que cumplen con lo requerido por la ley. Alegadamente, la organización no publica sus donantes y que debe al IRS la política de conflicto de interés y de balances económicos requerido a otras sin fines de lucro.

“La campaña Not Your Tax Haven/Puerto Rico No se Vende, y las organizaciones locales que forman parte de la coalición, llevan ya tiempo denunciando los impactos negativos de la Ley 22/60, incluyendo el desplazamiento, alzas exorbitantes en el costo de vivienda, e impactos ambientales. Pero aún así es increíble ver como hasta el requisito de donaciones filantrópicas de la ley ha sido manipulado por los beneficiarios para su propio lucro. Como si no fuera suficiente que estos individuos están exentos de impuestos y que la ley no tiene ningún requisito de inversión, ni siquiera pueden donar a organizaciones filantrópicas locales sin aprovecharse de alguna manera. Cada día se vuelve más claro que la Ley 22/60 es un vehículo para el lucro de unos pocos, que nada tiene que ver con el bienestar de la gente de Puerto Rico”, denunció Julio Lopez Varona, co-director de campañas del Centro para la Democracia Popular.

El informe es un instrumento de la campaña “Not Your Tax Haven”, a través de la cual se busca denunciar la falta de transparencia gubernamental educar sobre el impacto económico y desplazamiento que llevan a pedir que se derogue la Ley 60. El grupo busca además ejecutar una estrategia a nivel federal que involucre concientizar sobre el tema a nivel federal y propiciar acciones específicas del gobierno y sus instituciones, como por ejemplo una robusta fiscalización de los beneficiarios por parte del Servicio de Rentas Internas (IRS).

Puede ver el informe completo aquí. Para más información, visite prnosevende.com