NotiUno celebrará esta noche el primer debate de aspirantes populares a la alcaldía de Mayagüez

Como parte de su cobertura electoral “Elecciones 2024″, la emisora radial NotiUno 630 celebrará en la noche de hoy, miércoles, el primer debate de los candidatos del Partido Popular Democrático (PPD) a la alcaldía por el municipio de Mayagüez. Para el mismo ya confirmaron su participación la representante Jocelyn Rodríguez, el alcalde interino, Jorge Ramos Ruíz y René Marrero.

“Este debate es muy importante porque se va a seleccionar el sustituto de José Guillermo Rodríguez como candidato para las próximas elecciones. Rodríguez llevaba 24 años siendo el candidato a alcalde del Partido Popular Democrático desde que se convirtió en alcalde en 1993. Es una figura política importante en la región oeste y habrá que ver como la colectividad se recompone a nivel municipal y regional con su ausencia en la papeleta. Este debate servirá para que los populares conozcan el carácter, temple y algunas ideas de los candidatos”, expresó Alex Delgado, director de programación y noticias de NotiUno 630.

El debate será moderado por el periodista, Luis Enrique Falú, desde las 7 de la noche con los temas Desarrollo Econónico y Sana Administración Pública.

Se originará desde los estudios principales de NotiUno 630, transmitiendo por toda la cadena radial en el 630 AM y 94.3 FM en la zona metropolitana, en el 760 AM y 99.9 FM Mayaguez y área oeste, en el 910 AM y 95.5 FM Ponce y sur de Puerto Rico, así como en el 1280 AM y 92.1 FM en Arecibo y todo el norte de la isla. También se transmitirá en NotiUno TV, por notiuno.com y Facebook Live de NotiUno 630.