Avalan medida para proteger áreas de valor ecológico en Vega Baja y Manatí

El Senado de Puerto Rico avaló este lunes el un proyecto que busca proteger áreas de valor ecológico en Vega Baja y Manatí.

El Proyecto del Senado 1395, presentado por el senador José Vargas Vidot, propone crear la “Ley de la Reserva Natural Los Jardines Submarinos de Vega Baja y Manatí”, y designar el litoral costero localizado en Vega Baja y Manatí con este nombre.

Con esta medida, según su exposición de motivos, se busca proteger aquellas áreas de gran valor ecológico a fin de preservarlas y conservarlas en su estado natural “contribuyendo de este modo a mejorar la calidad de vida, al desarrollo económico sustentable, para el crecimiento y beneficio cultural de nuestras comunidades al tiempo que promovemos la conservación y preservación de nuestros ecosistemas por medio de un modelo de manejo de hábitat sostenible”.

Recomendados

“En un país donde la gente no se une, vemos un grupo de personas que responsablemente desarrollan redes de trabajo e incorporaron científicos y biólogos que trabajaron para el inventario de especies y la identificación de la zona. El DRNA no ha estado en contra del proyecto, al contrario, realizó una participación importante y describió detalles de especial valor para que la medida sea aprobada. No solo estamos regalándole al país la oportunidad de un legado, sino que tenemos un proyecto que satisface la necesidad de reconocer y transferir ese conocimiento y esa experiencia vivencial a otros lugares del país que están en constante peligro y riesgo”, sostuvo Vargas Vidot.

Por su parte, la senadora Santiago Negrón indicó que este año ha sido más obvia la necesidad de recursos adicionales para el DRNA.

“Ha sido lamentable el poco equipo que tiene el Departamento [...] Cada vez que se plantea una violación de ley, el Departamento dice que no hay vigilantes suficientes, y se supone que este año se apruebe un plan de trabajo […] El gobernador lo que quiere es quitarle recursos al Departamento de Recursos Naturales”, expresó.

El portavoz de la mayoría en el Senado, Javier Aponte Dalmau, coincidió con los planteamientos de la senadora Santiago Negrón, y añadió que ve una política pública de relajación con el tema ambiental. “Si no se identifican fondos del presupuesto para preservar lo que es nuestro, entonces quién lo hará”, cuestionó el legislador.

Además, de estas medidas se aprobaron los proyectos del Senado 727, 1173 y 1297; las resoluciones conjuntas del Senado 453 y 492. Además, la Resolución Concurrente del Senado 57 y las resoluciones del Senado 921, 922 y 923; y los proyectos de la Cámara 648, 1426, 1448, 1707, 1729 y 1869.

El Alto Cuerpo recesó sus trabajos hasta el próximo martes, 16 de abril a las 11:00 a.m.