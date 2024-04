Senado aprueba medida para crear alerta en casos de agresiones o asesinatos de policías

El Senado aprobó un proyecto de ley que propone establecer la “alerta AZUL”, para facilitar la búsqueda y captura de sospechosos de amenazar, herir o matar a policías en el cumplimiento del deber.

El mecanismo también ayudaría a agilizar la búsqueda y recuperación de aquellos uniformados desaparecidos en conexión con sus deberes oficiales.

El proyecto del Senado 1404 es de la autoría del senador Carmelo Ríos Santiago y en su exposición de motivos, se indica que la Alerta AZUL busca ser un sistema de prevención igual que otros sistemas ya empleados en el país, como la Alerta Ashanti, Silver, Rosa, entre otras. “Además, Puerto Rico cuenta con una plataforma autosuficiente capaz de transmitir de forma rápida y efectiva cualquier señal de emergencia evitando fatalidades de oficiales”.

La pieza legislativa se atendió en vista pública de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano, en la que el Departamento de Seguridad Pública, Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NAMED), Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) no mostraron reparos en que se convierta en ley.

Asimismo, durante esta audiencia pública, celebrada el 21 de febrero de 2024, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) indicó que el impacto, si alguno, sería mínimo, puesto que ya existen otros planes de alertas. Sin embargo, de haber algún impacto, la medida provee mecanismos para autorizar al DTOP recibir, peticionar, aceptar, redactar y someter propuestas para donativos y aportaciones de recursos de fuentes públicas y privadas.

De otro lado, pese a su aprobación durante la sesión ordinaria del martes, 2 de abril, a través del mecanismo de descargue, se reconsideró el Proyecto del Senado 1448 que propone enmendar la Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del Deber, de la uniformada, para realizar enmiendas en sala al texto de la medida.

El Senado también aprobó el Proyecto del Senado 1336, que propone enmendar la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos para disponer que el curso de educación física adaptada sea ofrecido al estudiantado en la frecuencia recomendada por la maestra especialista.

“De los 12-13 años que un estudiante está en sistema, hay nueve años que no reciben ningún tipo de educación física. La realidad es que aún en el caso de las estudiantes típicas, no hay maestras suficientes, los espacios no son adecuados, y cuando se trata de estos estudiantes con impedimentos, el problema se agrava […] El cuadro es que una maestra tiene que darle servicios de 8 a 10 estudiantes. En algunos casos, los diagnósticos son tan severos que las estudiantes deben ser atendidas de dos en dos, lo que significa que solo recibirán un servicio desigual, y hay una gran ausencia de equidad”, sostuvo la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, autora de la medida.

Por otro lado, se aprobó la Resolución Conjunta del Senado 423, que busca ordenarle al Departamento de Salud realizar gestiones y trámites o acuerdos colaborativos pertinentes para identificar y solicitar los fondos necesarios para la creación de albergues regionales para mascotas.

La medida propone que se le requiera a la Oficina Estatal de Control de Animales, adscrita a la Secretaría Auxiliar para la Salud Ambiental, Laboratorio de Salud Pública y Bioseguridad del Departamento de Salud que, en colaboración con las administraciones municipales, desarrollen un plan para organizar clínicas de esterilización de mascotas a bajo costo a través de acuerdos con veterinarios y organizaciones sin fines de lucro.