Ladrones roban $30 millones en efectivo de empresa en Los Angeles

Ladrones se escaparon con 30 millones de dólares en efectivo de una instalación de almacenamiento de dinero en Los Ángeles irrumpiendo en el edificio el domingo de Pascua y abriendo la caja fuerte. Ahora los detectives están tratando de desentrañar el descarado robo de efectivo, supuestamente uno de los más grandes registrados en Los Ángeles.

La comandante de policía Elaine Morales le dijo a Los Angeles Times, que publicó inicialmente el crimen, que los ladrones pudieron irrumpir en el edificio, así como en la caja fuerte donde estaba guardado el dinero. Los operadores del negocio no descubrieron el robo masivo hasta que abrieron la bóveda.

Los informes de los medios identificaron la instalación como una ubicación de GardaWorld, una empresa global de seguridad y administración de efectivo, en Sylmar. La empresa con sede en Canadá, que también opera flotas de vehículos blindados, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

El oficial de la Policía de Los Angeles, David Cuellar, portavoz del departamento, confirmó que los oficiales recibieron una llamada de servicio a las 4:30 a. m. del domingo en un negocio en la calle donde se encuentra la ubicación de GardaWorld en Sylmar.

Varios equipos de noticias de televisión estaban filmando afuera de las instalaciones el jueves por la mañana en una zona industrial del vecindario del Valle de San Fernando, que está a unas 20 millas al norte del centro de Los Ángeles.

Imágenes aéreas de KABC-TV mostraron un gran apertura en el costado del edificio que parecía estar tapada con un trozo de madera.

El jueves, la policía de Los Ángeles y el FBI se limitaron a decir que estaban investigando conjuntamente el robo “para determinar la persona o grupo responsable”. Las agencias pidieron pistas al público, pero no confirmaron cuánto fue robado ni dieron otros detalles como el nombre de la empresa.

El Times informó que el robo fue uno de los mayores robos de efectivo en la historia de la ciudad y superó el de cualquier robo de vehículos blindados en Los Ángeles.

Hace casi dos años, se robaron hasta 100 millones de dólares en joyas y otros objetos de valor de un camión grande de Brinks en una parada de camiones del sur de California. Los ladrones no han sido atrapados.