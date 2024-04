Gillian Anderson: “Espero que el filme sirva de inspiración”

Cuando el Príncipe Andrés de Inglaterra afirmó en una entrevista televisada en la BBC “que no pudo haber estado en un club nocturno con su acusadora de abusos porque estaba en un restaurante Pizza Express de los suburbios con su hija, la princesa Beatriz”, o que no podía haber sudado en la pista de baile porque una “sobredosis de adrenalina” durante su tiempo como piloto de helicóptero en la Guerra de las Malvinas de 1982 lo había dejado incapaz de transpirar; sus propias palabras acabaron con su posición dentro de la casa real.

Acusado de abuso, el Príncipe quiso purgar su imagen dando una entrevista a la periodista Emily Maitlis dentro del programa “Newsnight” de la BBC. Aquella entrevista se recuerda como una de las mejores piezas de periodismo de investigación del milenio y sirve de premisa para la nueva película de Netflix ‘Scoop’ (La Gran Exclusiva).

“Espero que el filme sirva de inspiración. Este es un momento icónico del periodismo femenino realizado principalmente por mujeres y espero que sea recordado con orgullo en el futuro. La rendición de cuentas, la libertad de expresión y la responsabilidad realmente importan” nos confesó Gillian Anderson, la actriz que se mete en la piel de Emily.

Protagonizada por Rufus Sewell como Andrés y Gillian Anderson como la periodista Emily Maitlis, quien interrogó al príncipe para el programa “Newsnight” de la BBC; “Scoop” se basa en un libro de Sam McAlister, la productora atrevida que consiguió la entrevista, Interpretada por Billie Piper. Fue esta entrevista la que convirtió al príncipe Andrés en el hazmerreír mundial y provocó su retirada de la vida pública.

La cinta muestra el período previo al fatídico encuentro entre el príncipe, un genial Rufus Sewell, y la entrevistadora de la BBC Emily Maitlis. Cuando el equipo de Newsnight convenció al príncipe Andrés, “el hijo favorito de la reina”, para que hiciera una entrevista, fue la primicia del siglo.

La asociación entre “Randy Andy” y el pedófilo multimillonario convicto Jeffrey Epstein llevaba una década persiguiendo a la realeza británica desde una infame foto de 2010 tomada en el Central Park de Nueva York. La entrevista con la presentadora de Newsnight Emily Maitlis tenía como objetivo aclarar las cosas; en cambio, lo convirtió en un bufón.

Dirigida por Philip Martin, la cinta dramatiza los eventos previos a la entrevista, mientras Maitlis, interpretada por una magnífica Anderson, y su equipo se proponen atrapar a un príncipe en un palacio. Billie Piper da vida a Sam McAlister, la periodista cuyo libro Scoops inspiró el guión.

Las referencias familiares a las desconcertantes declaraciones del Príncipe sobre la sudoración y la Pizza no son tan sorprendentes cómo la última pregunta de Andrés a Emily: “Creo que salió muy bien”, dice, sin darse cuenta de que está a punto de convertirse en un meme mundial. “Como un paseo por el parque”, termina ella, en un claro guiño a su encuentro con Epstein.

Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Gillian Anderson por su fabulosa actuación en “Scoop”, otra más para su gran abanico de mujeres irrepetibles.

P: ¿Recuerda haber visto u oído la entrevista cuando sucedió?

R: No la vi en ese momento porque estaba demasiado nerviosa para verlo. Para mí estaba claro que iba a ser una entrevista desagradable y no estaba de humor para ver algo así. Obviamente, después la vi, y lo hice intensamente para preparar el papel. Creo que me sé la entrevista de memoria.

P: ¿Hay algún presentador de televisión en particular o más de uno que te inspiró para el personaje?

R: No. Fue más o menos fijarme en el trabajo de Emily y estudiarla adecuadamente todo lo que pude: leyendo su libro, escuchando sus lecturas y luego también estudiando en profundidad la entrevista y desglosando, tanto en un archivo de video como en un archivo de audio que me ponía en bucle. Emily es una persona singular con quien no tengo mucho en común por lo que me dediqué a estudiar su personalidad, sus gestos, cómo inclina la cabeza, cómo camina, cómo se para, todo ese tipo de detalles personales.

P: ¿Cómo rodó la escena de la entrevista con el príncipe Andrés?

R: Era el primer día de rodaje de Rufus, mientras nosotras llevábamos un par de semanas trabajando. Ambos entramos al set y quedamos sorprendidos porque era una recreación literal y bastante precisa del de la Sala sur de dibujo en el Palacio de Buckingham. Era una sala enorme, donde las sillas estaban colocadas a seis pies de distancia, con cámaras que estaban filmando la entrevista, más nuestras cámaras de cine y todas iban a usarse para filmar simultáneamente. La idea era filmar de principio a fin. Nuestra entrevista iba a durar 20 minutos. Entramos, nos sentamos sin haber ensayado y Philip, el director, dijo: podéis, y lo hicimos. Grabamos esa escena primero en una sola toma y luego lo intentamos una y otra vez durante el resto del día. Me extrañó, al hacer mi primera pregunta a Rufus en persona, como su respuesta sonó como la del Príncipe Andrés. Me pareció asombrosa su precisión, hasta el último detalle. Mi mayor desafío fue concentrarme en responder no como Emily, sino como Gillian mientras pensaba: “Dios mío, qué interpretación de Rufus. Esto es increíble”.

P: Sorprende de la entrevista que Emily no reacciona a las respuestas del Príncipe

R: Presumiblemente, si hubiera reaccionado en tiempo real y alguno del equipo del Príncipe la hubiera visto reaccionar, es posible que se hubieran dado cuenta por primera vez que aquella entrevista no iba por buen camino.

P: ¿Dónde se traza el límite entre hacer una imitación o una interpretación de un personaje real?

R: Cuando estaba haciendo “The Crown”, donde interpreto a Margaret Thatcher, me dieron un consejo que creo que fue muy útil y potencialmente útil para cualquier momento que intente retratar a alguien que es una persona real: “siempre hay una razón por la que eres elegido para el papel. Te eligen por una razón específica y es importante que un elemento de ti permanezca en la actuación”. Creo que es cierto. Si intentas deshacerte de todo, hasta el último fragmento de ti mismo, puede parecer forzado, una imitación o ser antinatural de alguna manera. Necesitas equilibrar tu trabajo. Yo he aprendido a no ser siempre tan obsesiva y permitir que un poco de mi salga adelante. Eso también me permitió liberarme cuando sentía que no la estaba entendiendo o que mi interpretación no era perfecta. Ese consejo me ha ayudado a relajarme y dar lo mejor de mi sin obsesionarme.

P: Siempre Interpretas a mujeres fuertes desde Expediente X hasta Emily en Scoop, ¿Por qué crees que siempre retratas a mujeres inquebrantables?

R: La elección de inquebrantable me parece muy interesante. En el Reino Unido, Emily es conocida como una especie de súper mujer porque es evidente que su inteligencia surge claramente cuando se sienta a entrevistar. Siempre aparece con mucha información y obliga a sus entrevistados a rendir cuentas. Es una periodista con preguntas difíciles que no tiene miedo. Pero también es una mujer que corre, que nada, que es madre de varios niños, es conocida en el Reino Unido por ser capaz de mantener el equilibrio y manejarlo todo con honestidad. Eso, para cualquier actor, es una golosina porque te permite jugar con el papel. No soy corredora, no nado y no uso minifalda, hay muchas cosas que no soy, pero ella es un personaje formidable para mí y ha sido un honor y un privilegio tener la oportunidad de ponerme en sus zapatos.

P: ¿Había trabajado antes con Philip en “The Crown”?

R: No trabajé con él cuando estaba en la serie, pero lo conocí de temporadas anteriores. Debido a que es un hombre tranquilo y gentil, que habla con suavidad, y el guión es tan repulsivo y musculoso, pensé que sería interesante ver su aproximación al texto para hacer coincidir lo que estaba en la página con su estilo de dirección. Cuando vi el trabajo terminado me quedé alucinada porque ha conseguido un thriller con una entrevista que todo el mundo ha visto. Me parece un director magistral.

P: ¿Qué dice este filme sobre la situación del periodismo?

R: Tenemos que tener cuidado con cómo consumimos la información. Todos somos responsables de lo que consumimos. El poder del periodismo cambia el mundo cuando se hace bien, este filme nos recuerda que debemos consumir de forma activa y responsable, ya que esta cuestión es tan importante como el hecho de que los periodistas tienen que rendir cuentas por lo que escriben. La verdad se ha vuelto maliciosa. Los periodistas son responsables de lo que escriben y eso marca la gran diferencia y se hará más grande a medida que la IA se convierta en parte de nuestras vidas y cada vez más no sepamos qué es verdad. La responsabilidad detrás del periodismo se considerará algo tan valioso y único y tal vez este sea el momento, el punto de inflexión, en el que tomemos la decisión de entender que el consumo de información es realmente serio para asegurarnos que estamos protegidos y que no todo caiga lentamente entre nuestras yemas de los dedos justo ante nuestros ojos.

5 de abril es la fecha de estreno de "Scoop" en Netflix.