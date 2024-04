El DE enfrenta la inteligencia artificial generativa con “disciplina restaurativa”

Desde la pandemia del COVID-19 la educación en Puerto Rico ha dado un giro de 180 grados. El aislamiento llevó en su momento a los maestros y los estudiantes a depender totalmente de la tecnología. Luego con la llegada de la inteligencia artificial generativa (IAG), el Departamento de Educación (DE) ha tenido que enfrentar este fenómeno y lo hacen con lo que denominan como “disciplina restaurativa”.

Aunque la inteligencia artificial (IA) es el tema del momento, ha estado presente desde hace décadas. Esta herramienta llegó a suplir muchas necesidades del ser humano y se encuentra en todo tipo de aparatos tecnológicos como en máquinas, computadoras, autos, donde solo los expertos pueden manejarla. En cambio, desde noviembre del 2022, se incorporó una rama llamada la inteligencia artificial generativa (IAG), cuyo auge ha sido exponencial porque llegó al control de cualquier individuo que posea un dispositivo electrónico y conexión a internet.

Hay quienes esquivan la IAG a toda costa, mientras otros disfrutan de lo que ofrece, pero ¿qué es? La misma es una herramienta que se encarga de brindar todo tipo de información desde textos, imágenes, vídeos, hasta música con tan solo la persona indicarle lo que desee. Se puede utilizar en el día a día para las rutinas de ejercicio, listado de compras, etc o para fines educativos como obtener información de algún suceso histórico, cálculos matemáticos, entre otros.

Retos que enfrenta el DE

Una de las plataformas más utilizadas de IAG es Chat GPT. Al ser tan accesible y fácil de manejar, hay estudiantes que le indican a la herramienta que realice sus tareas escolares. “Pasa en todos los niveles. Te lo tengo que decir de verdad. Estas situaciones pasan en estos niveles y nosotros creemos en la disciplina restaurativa”, indicó la subsecretaria para asuntos académicos y programáticos del Departamento de Educación (DE), Beverly Morro.

Morro sostuvo que los maestros le devuelven a los estudiantes la tarea para que ellos mismos la realicen, pero no los expulsan porque le falten a la integridad académica. “En el Departamento de Educación tenemos una visión de disciplina restaurativa, no se trata solamente de decir “no se hace” o dar una mala nota, se trata de decir, esta no es la forma, quiero que lo repita o esta no es la manera de utilizarlo, quiero que mires esto […] hoy es integridad académica, mañana en la vida adulta le llamamos integridad intelectual y ya sabemos todos los issues y todas las penalidades que caen sobre las personas cuando no hacemos un uso correcto de esto”.

Incluso, destacó que están usando la versión gratuita de Chat GPT y al no pagarla la información que buscan para las asignaturas no está actualizada.

No obstante, el DE trabaja actualmente en un proyecto con el que esperan que el estudiante haga uso correcto de la IAG.

Buscan que la inteligencia artificial generativa sea parte de la enseñanza

Se indicó que desde finales del 2022 el DE adiestra a los maestros, al tiempo que se desarrolla un plan con políticas públicas para que el educador, los empleados y los alumnos utilicen de manera responsable la IAG.

“Las escuelas tienen fondos asignados para el desarrollo profesional y las escuelas están haciendo esto [los adiestramientos]. Nosotros acá en nivel central, siguiendo los conceptos de la ley orgánica, lo que estamos es mirando cómo nosotros vamos a abrir este acceso porque no solamente está el chat GPT, hay otro chat de inteligencia artificial [generativa], más dirigido al área educativa. Cómo vamos a abrir el acceso a estos servicios para que realmente sean herramientas para la construcción de aprendizaje y el desarrollo de las capacidades. No solamente las contenidas en el currículum, sino las personales y las tecnológicas en nuestros estudiantes”, enfatizó Morro.

Morro precisó que las guías se están elaborando desde un enfoque humano, como una solución para mirar desigualdades, acceder al conocimiento, la investigación y el acceso a otras culturas. Además, resaltó que podrá ayudar al maestro a trabajar un plan de enseñanza supliendo la necesidad de los estudiantes con diversidad funcional.

Actualmente, proveedores de servicios del DE diseñaron la plataforma Microsoft Copilot, que es similar a Chat GPT, pero su uso es para organizar reuniones, clases y diferentes aspectos del trabajo.

Sin embargo, la subsecretaria señaló que las guías “están en un proceso de borrador y análisis de tal manera que podamos tener respuesta a una necesidad emergente y que no nos veamos más atrás de lo que la gente pueda percibir”. Morro espera que a partir de agosto tengan el proyecto piloto para los maestros y personal de la agencia, pero dependerá del presupuesto.

“El adelanto tecnológico está ahí, nosotros queremos accederlo, pero esos adelantos tecnológicos tienen que ir de la mano con el apoyo económico necesario para que no sea una solución para un conjunto de escuelas, sino para las 860″, explicó Morro.

No todos los maestros están a favor

Algunos maestros se resisten a implementar la IAG en sus clases porque entienden que el estudiante va a caer en el plagio.

“Ahora, eso requiere un cambio de mentalidad, a veces yo me pongo a hablar con educadores dentro del departamento y me dicen ‘no, no, no, yo tengo mis issues con eso por el plagio’, pero no se han dado a la tarea de ir investigando y esos son los prejuicios y los estereotipos que vamos a tener que ir desmitificando, rompiendo el mito para lograr que todos miren las bondades de estos adelantos tecnológicos y los integren estratégicamente en el salón de clases”, expuso Morro.

No obstante, aseguró que hay otros educadores comprometidos a estudiar cómo funciona e implementarlo en sus métodos de enseñanza.

La subsecretaria para asuntos académicos y programáticos del DE planteó que los estudiantes desean innovación en las clases y que los maestros les enseñen. Asimismo, sostuvo que el saber manejar correctamente la IAG los llevará a tener una mejor preparación para los futuros empleos que surgirán a raíz de los avances tecnológicos.