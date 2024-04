Educación firma contrato sobre estudio de viabilidad para instalar aires acondicionados en las escuelas públicas

La secretaria del Departamento de Eduación (DE), Yanira Raíces Vega, confirmó esta mañana que la agencia firmó el contrato sobre el estudio de viabilidad para instalar aires acondicionados en las escuelas públicas.

“Ya lo firmamos. Es un contrato que firmamos para evaluar en cada escuela la situación correspondiente a todo lo energético, a la subestación, a las necesidades de las escuelas. Ya lo ingenieros estarán en la calle para levantar ese informe”, detalló la titular de la agencia en entrevista con el programa “Pega’os en la Mañana” de Radio Isla 1320AM.

“Ese informe a mí me va a dar, como yo digo, luz, dirección, ruta para ver cuánto necesitamos en presupuesto, qué primero debemos de trabajar”, agregó.

Con respecto a cuándo el informe estará listo para ser entregado al DE, Raíces Vega no pudo precisar una fecha.

“En la línea de tiempo te digo, el informe está por fases, termina un bonche de escuelas, como yo digo, me van dando información poco a poco porque es un informe muy completo”, explicó la secretaria de Educación.

Precisó además que se ha reunido en tres ocasiones con expertos para atender el calor en los planteles escolares.

“Quiero resaltar con la ola de calor que nos estamos reuniendo con expertos. La próxima semana tenemos otra reunión con el doctor Méndez de la UPR (Pablo Méndez Lázaro, experto en el cambio climático) y (la meteróloga) Ada Monzón”, comentó Raíces Vega.

En el 2023, el Gobierno había adelantado que el estudio costaría $1.8 millones de dólares. El propósito principal del informe es determinar los tipo de aires acondicionados que deben instalarse en las aulas públicas para combatir la ola de calor.

“La importancia de este estudio es que, además de proveer información sobre los fondos necesarios para llevar a cabo estas inversiones, proveerá datos sobre el tipo de sistema de ventilación o acondicionadores de aire que realmente deben instalarse en un plantel escolar, tomando en consideración factores como ahorro energético, eficiencia y costos”, dijo la titular del DE en una vista pública celebrada en la Comisión de Gobierno el pasado 11 de septiembre.

Habla sobre la plantilla de empleados de confianza en Educación

La secretaria de Educación también habló sobre la plantilla de los empleados de confianza en la agencia que están activos en la campaña de reelección del gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia. Afirmó que está evaluando la vigencia de sus contratos.

“He bajado los números […] En la medida en que se terminen los proyectos, completen los proyectos, y ya yo no necesite esa persona, esa persona se quita […] Pero, si me aumentan los proyectos, como he dicho, esto es un proceso muy dinámico”, dijo Raíces Vega en entrevista con la emisora radial.

Además, justificó que los trabajadores ocuparan esas posiciones, porque cuando comenzó a dirigir la agencia ya formaban parte de “la plantilla de empleados de confianza”.

“Ya había una plantilla de empleados de confianza. […] Estaban ahí, así que están en evaluación. No obstante, he reducido la plantilla de lo que estaba”, sostuvo.

En marzo, la lista de cuánto ganan los empleados del DE fue revelada tras petición de la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico.

El listado que fue suministrado a Metro Puerto Rico contiene varios puestos, en su mayoría “ayudantes especiales” que ganan de $5 mil a $10 mil dólares mensuales. Además, entre estos se destaca al “conductor confidencial” de la secretaria de Educación que gana unos $4,992 mensuales, $59,904 al año.

La secretaria de Educación gana unos $11,428 dólares mensuales, mientras que la subsecretaria de Administración le sigue con $10,884 mensuales.

El monto total de la nómina llega a alrededor de $700 mil dólares mensuales, un total de 8.4 millones de dólares al año.