Colegio de Profesionales de la Enfermería celebra 50 años de servicio

El Colegio de Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico (CPEPR) celebró este jueves 50 años de servicio a colegiados y a la ciudadanía puertorriqueña. La actividad estuvo enmarcada en los avances de la profesionalización y en el reconocimiento de líderes de la enfermería que influyeron en el concepto de la colegiación.

En la actividad “Jubileo de Oro”, a la que asistieron alrededor de 60 integrantes de la organización, fueron destacadas cuatro personas influyentes en la enfermería, entre ellos, la doctora Lázara Flores Fernández, quien fue la última presidenta de la Asociación de Enfermeros Graduados. La asociación, que se fundó en 1916, se convirtió en el Colegio tras la aprobación de la Ley 82 del 1973.

Flores Fernández practicó por 39 años como enfermera generalista y concluyó su carrera en el Hospital Universitario de Adultos, pero aseguró que “todavía soy enfermera”. El mismo sentimiento lo comparte Jesús Encarnación Canino, también homenajeado y quien diseñó el logotipo del CPEPR, que considera como su mayor orgullo y aportación a la organización.

“Desde 1956 que yo entré a la escuela de enfermería hasta el día de hoy, yo sigo siendo enfermero”, sostuvo Encarnación Canino. Amplió que trabajó 20 años como enfermero y luego se dedicó a la educación en el Recinto Universitario de Mayagüez, además de contar con una carrera en la milicia.

También fue reconocida Aida Morales Sotomayor, expresidenta del colegio entre 1986 y 1987, quien expresó que, en su experiencia, las controversias relacionadas a sobrecarga de trabajo y reclamos de justicia salarial están desde el principio de la profesión. “No se reconoce la importancia y la labor que lleva a cabo la enfermería”, expresó.

Apuntó a que la limitación de toma de decisiones es el factor que más afecta el desempeño de los profesionales de la enfermería. “A la enfermería no se le está dando la autonomía para tomar decisiones. Al haber esa deficiencia, los colegiados están reclamando, naturalmente, lo que les pertenece. Si me das responsabilidad, me tienes que dar autoridad para tomar decisiones”, concretó.

Como parte de los esfuerzos para preservar la historia de estos 50 años del colegio, Morales Sotomayor expuso que, junto a Flores Fernández, escribirán los sucesos de esas cinco décadas. “Esperamos que cuando terminemos la labor de recopilación de la historia del colegio, podamos proyectar el futuro del colegio. Estamos investigando y, a la misma vez, analizando lo que encontramos. No es lo mismo cuando empezó este colegio a lo que está actualmente”, continuó.

Por su parte, Alcides Ramos, reconocido por su labor en la Junta Examinadora de Enfermería en la década de los 80, comentó que el colegio “está haciendo unos movimientos importantes, ayudando a que enfermería en los hospitales pueda tener el menor número de pacientes a cargo”, mencionó, refiriéndose al proyecto del Senado 1239. Esta medida ha sido criticada por miembros del gremio por la manera en que propone distribuir la cantidad de pacientes por cada profesional de enfermería.

En su ponencia en el evento, la presidenta del CPEPR, Susan Figueroa González, expresó que “hemos cumplido con elevar aún más la profesionalización de nuestros compañeros”. “Tuvimos una actividad hermosa de reflexión sobre dónde estábamos, dónde nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos como profesionales”, finalizó.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.