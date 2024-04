Celebran tercera edición de “TRANSformando la Comunidad”, un esfuerzo educativo liderado por personas trans, cuir y no binarias

La organización sin fines de lucro True Self Foundation celebró este sábado, la tercera edición de ‘’TRANSformando la Comunidad”, una actividad educativa diseñada por personas de experiencias trans, cuir y no binaria, que priorizó este año crear conversaciones sobre las necesidades más apremiantes, los aprendizajes entre generaciones y la importancia de celebrar la diversidad.

El esfuerzo educativo fue abierto al público general y contó con la participación de expertos en medicina, derecho, artes escénicas y múltiples organizaciones de base comunitaria que ofrecen servicios a las poblaciones lésbicas, gay, bisexual, trans, ‘’queer”, intersex, asexual y más (LGBTQIA+).

“Este año hemos diseñado una actividad que prioriza los diálogos entre distintas generaciones de personas de experiencia trans, cuir y no binarias en Puerto Rico. Este junte de saberes y aprendizajes nos permite acercarnos a las necesidades actuales de nuestra comunidad, los retos enfrentados en el pasado y los asuntos que priorizaremos en el futuro. Esta actividad es también un espacio para celebrarnos y conmemorar nuestras luchas”, destacó la activista de derechos humanos por más de 24 años y portavoz del Comité Organizador de TRANSformando la Comunidad, Ivana Fred Millán.

El evento inició con una conferencia titulada ‘’Transiciones Sociales y Físicas en Puerto Rico: Experiencias y Aprendizajes Intergeneracionales”, que tuvo como propósito recorrer la evolución de los procesos de transición de personas de experiencia trans en Puerto Rico. Este primer panel estuvo compuesto por la activista y primera modelo de experiencia trans en participar en el concurso Miss Universe Puerto Rico, Daniela Victoria Arroyo González; la obstetra y ginecóloga de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Carmen Zorrilla; el abogado licenciado Osvaldo Burgos Pérez y Melissa Arroyo, madre de un joven de experiencia trans y educadora.

La conferencia moderada por Fred Millán, entre múltiples temas, abarcó un diálogo sobre qué falta por atender para mejorar el acceso a la salud de personas trans, cuir y no binarias en Puerto Rico. “Desde el punto de vista del proveedor de salud, hay que mejorar los sistemas de información y estructura médica para lograr que profesionales de la salud puedan abrir, por ejemplo, un récord a una personas trans que no ha cambiado su nombre en documentos oficiales como plan médico y licencia de conducir. He tenido casos que el sistema no me permite crear un récord médico con el nombre que se identifica la persona trans. Sobre el acceso a la salud de estas poblaciones queda mucho por recorrer”, destacó Zorrilla.

Al mismo tiempo, Arroyo González añadió que existen grandes necesidades de educación sobre temas LGBTQI+ en diversos ámbitos de la sociedad, incluyendo el área clínica y médica. “En mi etapa escolar tuve que hacer cultura y activismo entre la comunidad de la escuela para poder educar y crear sensibilidades sobre asuntos trans. Ese activismo me ha acompañado en mi proceso de transición médica y en las interacciones con los diversos profesionales de la salud”, indicó.

La actividad contó también con diversos talleres que abordaron el rol de les aliades desde la perspectiva de la comunidad; la ética en investigaciones académicas y periodísticas; las necesidades de la adultez mayor y los adolescentes trans, cuir y no binarios; la Transjayaera, y las necesidades en política pública y las particularidades de las personas trans en el trabajo sexual. Las distintas actividades se programaron en distintos salones que llevaron el nombre de personas reconocidas por su activismo en la comunidad, tales como Ruddys Martínez, Christina Hayworth, Sofía Isabel Marrero y Soraya Santiago.

“Mi experiencia colaborando en TRANSformando la Comunidad me ha hecho sentir poderosa, sobre todo al recibir la invitación de formar parte de este evento anual que reconoce mi liderazgo y mis talentos. Eso se siente bonito. Entre mis aportaciones pude apoyar el desarrollo de un programa que resaltara lo que nos hace feliz y nos jaya como personas de experiencia trans, cuir y no binarias, y también permitieran espacios para poblaciones generalmente ignoradas como son los adultos mayores y los adolescentes “, señaló Inaru Nadia de la Fuente, activista trans, afrofeminista y colaboradore del comité organizador.

Al finalizar la actividad, durante un evento de confraternización, se premió la excelencia en servicios y activismo. Las organizaciones reconocidas fueron Espicy Nipples, El Hangar de Santurce, El Closet Comunitario Cuir, La Sombrilla Cuir, Pólvora Colectiva, Transgoofy Games, Colectivo Educar-T, La Borivogue, Puerto Rico Transgender Wellness Center/Transalud, Euphoria Project y Arianna Center. Asimismo, fueron exaltados diversos periodistas y medios de comunicación por coberturas sensibles y educadas. Los premiados fueron los periodistas Marcos Billy Guzmán y Manuel Crespo Feliciano, y el medio independiente de periodismo feminista y solidario, Todas.

Por otra parte, el director ejecutivo y cofundador de True Self Foundation, Dr. Miguel Vázquez Rivera agradeció a las personas y organizaciones que formaron parte de los esfuerzos de la actividad. “Agradecemos a todos nuestros auspiciadores y colaboradores que permiten que continuemos apoyando a las comunidades de diversidad en orientación sexual e identidad de género en el ofrecimiento de becas educativas, cirugías de afirmación de género, entre otros servicios”.

La actividad fue celebrada en las instalaciones del Recinto de Hato Rey de EDP University en San Juan.