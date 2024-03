Jenniffer González presenta propuesta para insertar a la población con diversidad funcional en el campo laboral

La precandidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, presentó una serie de propuestas que forman parte de su plan de gobierno, dirigidas a la población con diversidad funcional.

“Tenemos que facilitar la integración de personas con diversidad funcional a la sociedad. su desarrollo cabal y fomentar su independencia, permitiéndoles que alcancen su pleno potencial y que contribuyan a nuestras comunidades. Hoy, en el Día Mundial de la Concienciación del Síndrome de Down, presentamos la primera parte de nuestras propuestas para mejorar las vidas de las personas con diversidad funcional y sus familias”, expresó la también vicepresidenta del PNP.

Según el American Community Survey del 2022, en Puerto Rico 784,567 o el 24.6% de la población padece de alguna diversidad funcional. El 49% de estas personas viven bajo el nivel de pobreza, comparado al 28% de la misma población a nivel nacional y al 41% de la población de Puerto Rico.

“En nuestras reuniones con este diverso sector poblacional, consistentemente se nos informó de la falta información centralizada sobre los servicios disponibles para personas con diversidad funcional, de la falta de coordinación y transición adecuada entre los servicios que proveen las diferencias agencias a través de las distintas etapas de su vida, y sobre la falta de una política pública concertada que promueva una vida digna e independiente para las personas con diversidad funcional”, añadió González Colón.

Según se indicó en conferencia de prensa, entre las propuestas presentadas por la comisionada residente se encuentra identificar oportunidades de empleos para personas con diversidad funcional.

“En reuniones con miembros de la comunidad con diversidad funcional, la baja participación laboral de esta población consistentemente se atribuyó a la falta de oportunidades reales de empleos que se entiende que ha aumentado por la desaparición de los adiestramientos vocacionales para esta población”, se indica en la propuesta de la comisionada.

González Colón propone que a través del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), se fortalezcan los lazos existentes y forjar alianzas con el Institute for the Blind, Sourceamerica y el U.S. Abilityone Commission para identificar oportunidades de empleos.

Además de establecer un “task forcé” para identificar entidades que puedan proveer empleos para personas con diversidad funcional y oportunidades de negocios para que esas empresas puedan vender sus bienes y servicios, incluyendo al Gobierno. De este modo, incentivaremos buenos trabajos, que estén bien remunerados, para las personas ciegas y con discapacidades severas.

Precisamente, durante el día de hoy, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, firmó una orden ejecutiva que busca viabilizar la integración de personas con diversidad funcional en el gobierno.

La Orden establece que las agencias gubernamentales deberán fungir como taller de trabajo a petición del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), para proveer experiencias laborales. Cabe destacar que el DTRH tendrá a su haber realizar una revisión de sus programas de empleo para garantizar que sirvan como una primera experiencia de trabajo a la población con diversidad funcional, ya sea en el sector público o privado.

Según el secretario del Trabajo, Gabriel Maldonado González, al día de hoy, a través de Talento Infinito se han reclutado 195 talentos con diversidad funcional, 231 empleadores inclusivos y 78 proveedores de servicios.

“En mi administración afirmamos que la diversidad funcional no es una limitación, sino simplemente una diferencia. Cada individuo, independientemente de sus habilidades físicas o cognitivas, posee una abundancia única de talentos y perspectivas que vienen a enriquecer enormemente cualquier equipo de trabajo. Al integrar a personas con diversidad funcional, estamos promoviendo la equidad y la inclusión, y al mismo tiempo estamos aprovechando la diversidad de habilidades y experiencias para impulsar la innovación y el éxito”, sostuvo el primer ejecutivo.