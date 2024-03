ASEM dice que implementará nueva propuesta económica ya que es la oferta máxima que ofrecerá a la UGT

El portavoz del comité negociador de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), el licendio Rafael Fabre, aseguró en Metro al Mediodía que la nueva propuesta económica presentada a la Unión General de Trabajadores (UGT) es final y firme. El liderato de la UGT anticipó los pasados días que acogía la propuesta, pero debía ser consultada con los unionados para poder darle paso.

“Es una oferta que tiene dos opciones, es aceptada o es rechazada”, dijo Fabre a preguntas de Metro Puerto Rico.

El licenciado explicó que, luego de que ASEM llegó a un acuerdo con la UGT el pasado mes de enero y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no le dio paso, ya que no cumplía con el Plan Fiscal del Gobierno aprobado, se reunieron con el ente fiscal formulando la nueva oferta. Expuso que se trata de una “Best and Final Offer” la cual, en términos de negociación colectiva, es la oferta final máxima a la que llegará el patrono.

La propuesta divide a los empleados de ASEM en “empleados de cuidado directo al paciente” (empleados de la salud) y “empleados de no cuidado directo al paciente” (”back office”), lo que el licenciado entiende que ha provocado el tranque en la matrícula de la UGT. Según detalló, el grueso del dinero en la propuesta está siendo destinado a los profesionales de la salud— que representan el 82% de empleados de ASEM— para poder competir con el salario que le ofrecen otros patronos. Afirmó que esto permitirá que Centro Médico de Puerto Rico retenga los empleados, reclute más personal para llenar vacantes que hacen falta y, por ende, alivie la sobrecarga de trabajo.

“Con esta oferta, los empleados de la salud de Centro Médico estarán 10% por encima del mercado laboral, lo que quiere decir que Centro Médico va a ser la facilidad hospitalaria que mejor va a pagar a estos profesionales”, sostuvo Fabre, quien agregó que los “empleados de no cuidado directo al paciente” recibirán un 9%.

En una entrevista con Metro Puerto Rico el pasado miércoles, el presidente de la UGT, Edwin Méndez, sostuvo que la Junta lo que presentó fue “básicamente un Plan de Retribución”.

“Cuando trajeron los nuevos números separaron las clases. Directo al paciente, lo subieron en un 110%, en aumento. Lo cogieron de la tabla, de la mínima, lo subieron a la media, más un 10%. Los que no son directo al paciente, y están dejando en el mínima, solamente le están dando un 3% retroactivo a julio de 2023, y otro 3% en julio de 2024, convirtiéndolo en un 6% en julio de 2024. Pero el 3%, el mayor el aumento es sobre $120. Los que son directos al paciente, los aumentos son desde $700, $800, $1,200, $3,500, mensuales, no importa si el empleado es nuevo, o tiene muchos años en el servicio. Y los que llevan muchos años en el servicio, se ven afectados, porque algunos reciben menos de $800 dólares”, expuso Méndez.

Asimismo, el presidente de la UGT reconoció que es necesario que las clases se reclasifiquen, pero al momento, buscan incrementar el salario de los que trabajan “back office” y que llevan años de servicio en la institución supraterciaria.

En respuesta a cómo lograrán retener el personal de “back office” en comparación con el incremento salarial de los empleados de la salud, Fabre comentó que el sueldo de estos ya estaba por encima del impuesto en el mercado. Adicional, que ya habían recibido un aumento en el último Plan de Clasificación y Retribución del pasado mes de noviembre.

“Nosotros teníamos que llevar a los de cuidado directo (al paciente), que hemos escuchado muchísimas noticias que dicen ´hay crisis con los empleados de la salud, hay fuga de empledos de la salud´. Cómo yo hago para retener esos empleados de salud, que sin ellos no podemos correr un hospital, atendiendo esa crisis, subiéndolos a ellos por encima del mercado laboral. Mientras, los de ´back office´ ya están por encima del mercado laboral”, manifestó.

La UGT tiene hasta hoy, lunes, a las 11:59 de la noche para ratificar o no la oferta. El portavoz del comité negociador de ASEM especificó que la UGT realizará una asamblea esta semana para realizar una votación, puesto que determinaron que serán todos los unionados los que tomaran la decisión por mayoría.

Fabre declaró que, si rechazan la oferta, se quedarían con el Plan de Clasificación y Retribución que ya se implementó. No obstante, entiende que tanto ASEM; la JSF; la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP); el Departamento de Salud (DS); y el gobernador, Pedro Pierluisi Urruitia, implementarían “su mejor oferta”, es decir, la que está en el tintero.

Finalmente, sobre un posible paro, el licenciado aseveró que no debería suceder, ya que el convenio colectivo hay una artículo que dice que no están permitidas las huelgas.

“Si ellos hicieran una huelga, con mucha probabilidad estarían incurriendo en un incumplimiento de un artículo del convenio”, concluyó diciendo Fabre.

Mira la entrevista completa con el Lcdo. Rafael Fabre aquí: