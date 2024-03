Radican medida para que centros de inspección puedan cobrar deudas de Autoexpreso

El representante José ‘Cheito’ Hernández, anunció este jueves la radicación de una resolución conjunta para que los centros de inspección puedan cobrar deudas de Autoexpreso.

La resolución conjunta ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), al Puerto Rico Innvation and Tecnology Service (PRITS), al Departamento de Hacienda y la empresa Professional Account Management (PAM), operadora del sistema Autoexpreso, que en o antes de 90 días establezcan los mecanismos y reglamentación necesaria para permitir la interconexión de los sistemas computarizados de los centros de inspección de vehículos, colecturías y CESCO Digital, con el propósito de que los conductores puedan pagar los peajes que adeudan al momento de renovar la licencia del auto en dichos establecimientos y sistemas; y para otros fines relacionados.

“Como he dicho anteriormente, nuestro norte es solucionar los problemas con el sistema Autoexpreso. El martes sostuvimos una excelente reunión con la secretaria del DTOP, Elaine Vélez, el director ejecutivo de la de la ACT, Edwin González, y funcionarios de la empresa operadora, PAM, donde dialogamos cómo podemos superar las dificultades que enfrentan las personas con el sistema. Una problemática que hemos observado son las largas filas en las oficinas del Autoexpreso, muchas personas acuden a estas facilidades a pagar sus peajes, pues desde abril de 2022 no se emiten multas, porque no pueden hacer en otro lugar, con esta resolución se acaba este asunto”, comentó el Representante del Partido Nuevo Progresista.

Recomendados

“Existe la Ley Núm. 39-2022, otrora Proyecto de la Cámara 428 de la autoría del representante y amigo Ángel Bulerín Ramos, el cual, entre otras cosas, facultar a los dueños o concesionarios de estaciones oficiales de inspección de vehículos de motor a vender y recargar los sellos electrónicos, así como recibir el pago de multas del sistema de Autoexpreso. La ley ya existe desde junio de 2022, lo que hay que hacer ahora es que PAM se conecten, algo que entendemos que debe ser relativamente rápido”, indicó Hernández.

Hernández pidió a los ejecutivos de PAM iniciar, por su propia cuenta, la interconección de los programas y plataformas, de manera expedita, inclusive, antes de que la resolución se convierta en ley.

“Vamos a solucionar la problemática, PAM puede actuar y estoy convencido que los centros de inspección de vehículos aceptarán rápido. Con la conexión de los sistemas digitales de ambas plataformas, se facilitará el trámite para los conductores y eso, a su vez, reducirá considerablemente las filas en esas oficinas, que ahora son de horas largas”, añadió el legislador.