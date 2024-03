Federales acusan a empleados del correo por afectar entrega de papeletas en elección especial

Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió cuatro acusaciones contra empleados del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS, en inglés) por afectar la entrega de papeletas de la elección especial celebrada en el año 2022 para llenar la vacante del distrito de San Juan por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Los empleados postales, de la avenida 65 de Infantería en San Juan están acusados de retrasar y no entregaron un total de cuarenta papeletas del proceso electoral ocurrido tras la renuncia del exsenador Henry Neumann.

Según el pliego acusatorio, el 5 de agosto de 2022, Christian Benny Díaz-Nieves, técnico de correos, retrasó ilegalmente y no entregó veintidós piezas de correo electoral; el 6 de agosto de 2022, Jonathan David Javier-Pinango, asistente 1 del transportista postal de la ciudad, retrasó ilegalmente y no entregó doce piezas de correo electoral; el 5 de agosto de 2022, Michael Negrón-Cabrera, asistente 1 del transportista postal de la ciudad, retrasó ilegalmente y no entregó ni una sola pieza de correo electoral; y desde el 5 de agosto de 2022 hasta el 15 de agosto de 2022, María De Lourdes Martínez-Garriga, una empresa postal de la ciudad, retrasó ilegalmente y no entregó cinco piezas de correo electoral.

“La evidencia reflejó que casualmente cuatro empleados de la misma oficina actuaron de forma similar, no actuaron en consciente y común acuerdo, eso es lo que nos refleja la evidencia y la evidencia no refleja que hayan actuado con el propósito de interferir con la elección como tal”, expresó Héctor Ramírez Carbó, subdirector de fiscalía federal en conferencia de prensa.

Al preguntársele las razones por las cuales los empleados habrían entrado a cometer el delito, Ramínez Carbó, contestó que: “eso lo sabrán ellos, la realidad es que abusaron de sus puestos, a estos empleados postales se les inculca desde el primer día lo que es la importancia del correo. El correo en nuestras vidas es lo que son los celulares hoy día”.

Se exponen a una sentencia máxima de cinco años de cárcel.

Cada empleado de USPS fue acusado por separado de demora ilegal del correo y no ha sido acusado de participar en una conspiración o plan para afectar la Elección Especial. La Oficina del Inspector General del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS-OIG) está investigando el caso con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), en consonancia con la misión de garantizar la eficiencia, la responsabilidad y la integridad en el Servicio Postal de los Estados Unidos.