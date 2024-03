Muere esquiadora y otros dos son rescatados, tras caída en montaña en Nueva Hampshire

Una esquiadora rústica murió y por lo menos otros dos excursionistas fueron rescatados en medio de condiciones heladas en el Monte Washington en Nueva Hampshire, confirmaron autoridades.

Se reportó sobre el esquiador muerto después de tareas de rescate que se extendieron hasta hoy, domingo en la mañana, tras una noche tormentosa.

El Servicio Forestal de Estados Unidos identificó a la esquiadora como Madison Saltsburg. Cayó unos 183 metros (600 pies) el sábado en la tarde en terreno empinado y superficie cubierta de hielo. Los que sobrevivieron sufrieron traumatismos por caer sobre rocas y hielo, dijo el servicio en un comunicado.

Las tres personas se metieron en problemas el sábado en la tarde en Tuckerman Ravine, una zona popular entre esquiadores rústicos, según autoridades. Los dos que sobrevivieron sufrieron heridas que no amenazaban sus vidas.

“Los guardias y equipos de rescate estuvieron allí hasta tarde anoche, están agotados”, comentó Colleen Mainville, vocera del Servicio Forestal estadounidense. Añadió que la superficie en la zona está cubierta de hielo.

Los rescatistas también tuvieron que lidiar con nieve y vientos. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de tormenta invernal y predijo hasta 30 centímetros (un pie) de nieve y fuertes vientos.

Mainville indicó que el servicio de telefonía celular en la zona era malo, y que aún no tenía detalles sobre lo que sucedió.

La montaña es la más alta del noreste de Estados Unidos y es notoria por su clima inhóspito. Con frecuencia las autoridades realizan rescates allí.

La noche previa, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Nueva Hampshire reportó que un excursionista de 23 años de edad de Kentucky fue rescatado tras caer en la Ammonoosuc Ravine.

El excursionista “se cayó, se golpeó la cara y el cráneo, perdió uno de sus zapatos y sufrió de hipotermia”, indicó la agencia en un comunicado.

Al excursionista “se le dieron botas, alimentos. Bebidas calientes, ropa de invierno y una linterna de casco. Fue escoltado de regreso al trayecto y de ahí al estacionamiento Cog Railway”, indicó la agencia.

Otro excursionista que fue rescatado de Ammonoosuc Ravine en febrero describió su odisea de 11 horas a The Associated Press, reconociendo que cometió errores y que no estaba equipado para esa excursión.