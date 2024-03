“La historia de nunca acabar”: Citan reunión de urgencia para atender nuevos problemas con AutoExpreso

El representante José Hernández informó este viernes, que citó a una reunión de urgencia para el próximo martes, a las 10:00 de la mañana a la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez, así como los directivos del sistema AutoExpreso y la empresa operadora ante la “avalancha” de quejas de conductores.

“Hace algún tiempo que estamos recibiendo múltiples quejas de parte de conductores sobre la problemática en el sistema de Autoexpreso, desde multas no transitadas, la historia de nunca acabar, hasta interminables filas en el centro de servicio de Autoexpreso en Guaynabo. Eso se tiene que acabar de una vez y por todas. No podemos estar cada dos o tres años con el mismo problema. Ante esto, voy a convocar una reunión de emergencia en el Capitolio a todos los componentes asociados con esta plataforma con el propósito de finalmente implementar soluciones que sean beneficiosas para los conductores y que se les honre sus balances si estos fueron objetos de deficiencias en el sistema”, comentó en declaraciones escritas el representante por el Distrito #3 de San Juan.

El legislador es el autor de la Resolución de la Cámara 1103, radicada en enero y la cual ordena una detallada investigación sobre todo el funcionamiento de AutoExpreso, al igual que se evalúen alternativas para finalmente el sistema opere satisfactoriamente.

“Además de las quejas de conductores asociados a los cobros indebidos que el sistema AutoExpreso está ejecutando en sus cuentas, cobros por transitar plazas de peajes que ellos no han pasado, y serias discrepancias en los balances; tenemos que añadirle la larga espera, en promedio casi 4 horas en recibir servicio. Eso es algo que voy a insistir que se reduzca dramáticamente, No sabemos si es falta de personal o problemas con el sistema; lo que sea se va a resolver porque no es justo que un ciudadano pierda todo un dia de trabajo en una gestión que debe ser simple”, comentó Hernández.

“La operación del sistema de AutoExpreso tiene que ser uno justo, transparente y eficiente para todos, otra cosa no es aceptable para este servidor. Nuestra gente de debe descansar en que este sistema, tan utilizado, opera de forma normal, sin deficiencias o cuestionamientos. Tenemos que recordar que se trata de dinero, dinero en multas que conductores alegan no las cometieron, ‘errores’ en balance cuentas, estas cosas se tienen que corregir ya”, sostuvo el legislador del Partido Nuevo Progresista.

Ciudadanos han utilizado las redes sociales para denunciar las irregularidades. “Le puse 10 dólares al AutoExpreso no he pasado por ningún peaje y ya hoy le quedan $2.50. Hace unos días le puse $20 y ayer tenía negativo $3.40 creo que nos están robando”, lee un comentario en internet.

“Esto no es un asunto nuevo, lamentablemente, desde su implementación, el sistema de AutoExpreso ha enfrentado dificultades que han puesto en duda su operación. En el pasado, compañeros como el representante José ‘Memo’ González trabajó el asunto con éxito. Pero el sistema tiende a revertir a las mismas fallas y deficiencias de antes que le cuestan dinero a la gente. Los conductores ya no confían en el sistema y eso es bien peligroso”, manifestó el representante.

El 10 de enero de 2022 la Autoridad de Carreteras y Transportación radicó el Reglamento Número 9353, el cual establece las normas que regirán la suscripción, uso, multas, infracciones y pago del sistema de AutoExpreso.

“Este reglamento entró en vigor en febrero de 2022. Pero el sistema vuelve a fallar, ya es totalmente inaceptable. En la Cámara de Representantes vamos a investigar esto con premura y urgencia”.