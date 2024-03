Tatito Hernández asegura que alcalde de Dorado no ha hecho gestiones para asumir control de CDT en el municipio

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, denunció, que desde el 2003, el alcalde Carlos López Rivera no ha hecho ninguna gestión para asumir el control y la administración del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Dorado.

La información fue confirmada por el Departamento de Salud en respuesta a un requerimiento de información hecho por Hernández Montañez el pasado 5 de febrero.

“Lamentablemente, la evidencia es contundente y demuestra que el alcalde Carlos López no ha sido honesto con la situación de salud en nuestra ciudad”, señaló el presidente de la Cámara de Representantes.

Hernández Montañez aseguró que, desde el 2003, la política pública del Partido Popular Democrático (PPD), mediante la “Ley para Prohibir la Privatización de Instalaciones de Salud” (Ley 3-2003), es de tomar control de los servicios de salud, descentralizándolos a través de los municipios.

“Es precisamente en el 2003, cuando el incumbente deja de hacer gestiones para tomar control de las instalaciones hospitalarias. Esto representa una demostración clara de que le ha faltado a la verdad a todos los doradeños cuando dice que es un asunto que no tiene que ver con el municipio”, arremetió Hernández Montañez.

Asimismo, añadió que López Rivera no solamente cesó de gestionar el traspaso del CDT, sino que pactó que se mantuvieran las instalaciones bajo el control de una entidad privada.

“Han pasado 20 años y, recientemente, el ente administrador del CDT ha entrado en una crisis, en la cual no ha podido administrar efectivamente la institución y ha incumplido con el Departamento de Salud, perdiendo así la subvención de fondos estatales”, indicó Hernández Montañez.

En la comunicación oficial del Departamento de Salud, con fecha del 1 de marzo, la agencia confirmó que “para el año fiscal 2023-2024 se asignaron $192,000.00 para un contrato de subvención. No obstante, el contrato nunca pudo ser distribuido, facturas no se pueden pagar, ya que Dorado Community Health no ha cumplido con la documentación requerida por ley y reglamento”.

“En ese mismo instante, era el deber y la obligación del alcalde tomar el control del CDT, según le faculta la Ley 3-2003, pero optó por, en medio de la crisis, mentir y decir que ese asunto no le compete al municipio, privando así a todos los doradeños de tener servicios de salud de excelencia y disponibles 24/7″, denunció Hernández Montañez.

El presidente de la Cámara agregró que el actual alcalde de Dorado “mintió cuando no cumplió con la política pública del PPD de transferir el CDT al municipio hace 20 años cuando no hizo nada. Te mintió cuando dijo que en el CDT no estaba ocurriendo nada y se perdió la subvención de casi $200 mil de fondos estatales. Te mintió cuando te dijo que estaba buscando recursos para poder mantener las instalaciones en condiciones óptimas. En fin, no hizo ninguna gestión para transferir, en medio de esta crisis, el CDT al municipio”.

“Es lamentable que no sea honrado con los doradeños que ciframos la confianza en él. Nuestro compromiso, y nuestra palabra empeñada, es que nosotros sí vamos a administrar el CDT, y lo vamos a abrir 24/7 con los paramédicos, las enfermeras y los médicos necesarios para dar un servicio de excelencia. Para Carlos López hace más de 10 años que tú no eres importante; para nosotros tú eres lo más importante, y tu salud y la de tu familia son prioridad”, concluyó Hernández Montañez.