Manuel Natal presenta el equipo de la alianza por San Juan

El candidato a Alcalde de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y la Alianza de País, Manuel Natal Albelo, lanzó oficialmente su candidatura a la poltrona municipal y presentó al equipo que le estará acompañando, tanto a la Legislatura Municipal, como a la Asamblea Legislativa.

Durante la actividad estuvieron presentes el liderato de la Alianza, incluyendo al candidato a la gobernación, Juan Dalmau Ramírez; la candidata a la Comisaría Residente, Ana Irma Rivera Lassen; y las candidaturas distritales a la Asamblea Legislativa, incluyendo a Eva Prados, candidata a Representante por el Precinto 3, y Rosa Seguí, candidata al Senado por San Juan.

Entre los otros candidatos del MVC a Representantes está Pedro Cardona Roig por el Precinto 1, Joel Vázquez Rosario por el Precinto 2, Gabriel Casals por el Precinto 5 y Adriana Guitérrez del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) por el Precinto 4. Asimismo, Adrián González Costa, candidato del PIP a la alcaldía de la capital durante las elecciones del 2020, también correrá como candidato al Senado por San Juan.

“Hoy es un día histórico para la gente que hacemos vida en San Juan, pues más allá de diferencias políticas, hemos logrado un equipo de ensueño para devolverle la esperanza a la Ciudad Capital y asegurarnos que tengamos un municipio en donde se pueda vivir con calidad y dignidad”, señaló Natal Albelo, quien en la Elección General del 2020 obtuvo sobre 43,000 votos a la Alcaldía de San Juan.

También aprovechó el evento para presentar al equipo de Legisladores Municipales que le estarán acompañando en la papeleta municipal. “Al igual que en el 2020, este equipo fue seleccionado por las propias comunidades de San Juan y no a dedo por ningún candidato a la Alcaldía. Por lo tanto, se deben única y exclusivamente a las comunidades que representan. Son un grupo de personas diversas y competentes que están listas para adelantar una política pública para atender los problemas apremiantes de San Juan: la seguridad, el acceso a vivienda digna, la planificación ordenada de la ciudad, la recreación y el deporte para personas de todas las edades, y el desarrollo económico sostenible”, concluyó Natal.

En respuesta a Natal

Con relación al anuncio de Manuel Natal Albelo, la candidata popular a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático (PPD), Terestella González Denton cuestionó la manera en el que Natal Albelo le garantice a los sanjuaneros la promoción del desarrollo económico integral.

“Yo estoy segura que en esta contienda electoral, la razón y el corazón le ganará a la soberbia y prepotencia... Espero que esta sea una buena oportunidad para que se le explique a los sanjuaneros cómo él va a promover el desarrollo económico integral, que es lo que yo impulso. Cómo sin estructura van a ir a Washington a reclamar fondos federales. Esta es una campaña sobre el futuro de San Juan y de su gente, no de intereses personales”, declaró González Denton.

“Debemos preguntarle a Natal, además, si tiene esta vez compromiso con la ciudad capital ya que estuvo ausente por cuatro años una vez que no fue favorecido en esta contienda electoral. Dónde estuvo su compromiso, dónde estuvo su fiscalización, dónde estuvieron sus ideas y colaboración con San Juan. Ahora pretende un voto, cuando no ha contribuido nada con el proceso. Contrario a lo que entiende Natal, hoy San Juan solo tiene una alternativa de cambio, porque un gobierno sin ideas y una persona que no cuenta con experiencia, peritaje, compromiso o temperamento para administrar nuestra ciudad capital, no son alternativas”, concluyó.