Pamela Noa pide a SBS que liberen a Robert “Fantacuca” de su contrato

La locutora Pamela Noa exigió a la empresa Spanish Broadcasting System (SBS) que liberen a su excompañero de labores Roberto Maldonado, mejor conocido como “Robert Fantacuca” de su contrato para que este pueda laborar junto a Jorge Pabón “Molusco” y su grupo en la plataforma de YouTube, Molusco TV.

Maldonado aún está bajo contrato contrario a sus excompañeros de Molusco y los Reyes de la Punta que salieron de la emisora La Mega 106.9 FM el pasado 14 de febrero.

Molusco arremete contra Rocky The Kid por cabildeo para incluir Robert Fantacuca en “El Despelote”

Al locutor se le habría ofrecido llevar sus personajes a “El Despelote” para revivir el segmento Radio Quejas

El locutor Jorge Pabón “El Molusco” arremetió contra su colega Roque Gallart, “Rocky The Kid” ya que alegadamente este cabildeó para que la empresa Spanish Broadcasting System (SBS) colocara a Robert Maldonado, mejor conocido como “Robert Fantacuca” en el programa “El Despelote” tras la salida de “Molusco y los Reyes de la Punta”.

A través de su canal de YouTube, Molusco, realizó un video donde exige que la empresa a la cual renunció a mediados del mes de febrero insiste que “Fantacuca” permanezca trabajando en sus programas de radio a pesar de la negativa de este. Según explicó, su ahora excompañero de trabajo y amigo está solicitando a la compañía SBS que lo libere de su contrato para poder participar de los podcasts que ahora mismo se encuentran realizando en el canal de YouTube, Molusco TV.

“Ahora mismo SBS lo tiene prisionero, un talento que ellos saben que no va a trabajar y nadie puede obligar a nadie a trabajar. Quiero decirle a SBS, a Raúl Alarcón, a todos los jefes de SBS que Robert Fantacuca no va a trabajar con ustedes, porque no se siente cómodo trabajando sin nosotros, lo mínimo que le pido es que lo suelten y lo dejen trabajar”, explicó Molusco quien añadió que Maldonado recibiría su salario hasta el 31 de marzo luego de presentar su carta de renuncia.

Molusco fue más allá y reveló que desde el programa “El Despelote” de La Nueva 94, el locutor Rocky The Kid, hizo una propuesta para que Maldonado se integrara al espacio matutino. A Maldonado se le habría ofrecido traer sus personajes para revivir el segmento “Radio Quejas” donde estarían participando Moncho Artuaga y El Ministro Fede. Además, según Molusco se sugirió llevar al personaje de Yoyo Ferrán al segmento de farándula del programa con Rocky The Kid y Angelique Burgos “La Burbu”. Cabe destacar que Maldonado, tenía una estrecha relación con “La Burbu” ya que trabajaron juntos en el programa matutino de Reggeaton 94 previo a la llegada de “El Goldo y la Pelúa” en el 2009 donde también trabajaron por casi una década.

“Le hicieron una oferta para que se quedara en El Despelote, con los chismes con Yoyo Ferrán, hacer Radio Quejas de nuevo y poner los personajes de Fede, Moncho a lo que Robert Fantacuca dijo que no”, expresó Molusco.

“SBS ha buscado mil maneras de retener a Robert, libéralo ya, él no se quiere quedar ahí, él no quiere saber de ustedes. Él le dijo a ustedes en la cara, si ustedes no firman a Molusco, si ustedes no firman a Ali, a Pamela yo no me voy a quedar aquí, no me siento bien”, añadió.

Molusco también indicó que uno de los ejecutivos de SBS en Puerto Rico, le ofreció a Robert Fantacuca, ser la figura principal del nuevo programa que se está trabajando para La Mega. El locutor también exhortó a su público que llamaran al cuadro de la empresa en la isla para que exijan que se le libere el contrato a Maldonado.

Molusco, Pamela Noa y Ali Warrington salieron de la emisora La Mega el pasado 14 de febrero luego de que renunciaran a sus respectivos contratos. La razón principal fue que Molusco no quiso otorgar el 50% de sus ganancias en las redes sociales a la empresa como alegadamente se le solicitó en la negociación de su contrato.