Luz Nereida Vélez denuncia uso de su imagen para vender producto

La periodista, Luz Nereida Vélez aclaró a través sus redes sociales la falta de su consentimiento y endoso en la venta y promoción de productos con su imagen.

‘’Por este medio deseo dejarles saber que no endoso campaña de publicidad alguna de productos que no conozco y mucho menos de personas que no se quiénes son. Hoy muchos de ustedes han estado recibiendo con fotos mías extraídas de mis redes sin mi autorización para la publicidad de un producto ... inclusive con información sobre mi persona que no es correcta y usando portales de otros medios. Si usted recibe algo reporterlo, no tiene mi endoso. Soy muy selectiva a la hora de promocionar ... nunca he puesto mi credibilidad en juego’', escribió en una publicación de Instagram.

Asimismo, según explicó la periodista en entrevista con Fernan Vélez “Nalgorazzi” en el programa Lo Sé Todo (Wapa TV) actualmente la Policía de Puerto Rico está llevando a cabo una investigación para dar con el paradero de las personas que están utilizando su imagen de forma ilegal.

‘’Hemos hecho una investigación, estamos trabajando fuerte en esto’', detalló.

De igual manera, la periodista recomendó que ‘’A todo el mundo que reciba alguna promo de estas la recomendación es que hay que reportar esa página, porque eso podría ser fraude y es falso’', añadió Vélez.

La periodista explicó que algunas señales para identificar la ilegitimad del anuncio son: la mala ortografía y la información incorrecta sobre sus credenciales académicas.