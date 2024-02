PPD irá oficialmente a los tribunales para exigir renuncia de suspendido alcalde de Ponce

El secretario del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz, confirmó que acudirán al tribunal para exigir que el suspendido alcalde de Ponce renuncie a su candidatura a la reelección y cumpla con el acuerdo firmado con la colectividad.

“En vista a que el Dr. Irizarry Pabón nos informó que no renunciará a la candidatura el PPD estará oficialmente acudiendo al tribunal para hacer cumplir el acuerdo y mantener el orden en la institución”, indicó Cruz en conferencia de prensa del PPD.

Sus expresiones se dieron luego de que Irizarry Pabón expresara en declaraciones escritas que no renunciará a su candidatura, a pesar de que así lo había acordado en un documento firmado que indicaba que tenía hasta hoy 28 de febrero para dimitir a la reelección.

“Luego de las acusaciones contra el alcalde de Ponce se firmó un acuerdo que a petición del propio Dr. Irizarry Pabón, se estableció la fecha de febrero, nuestra fecha original era a mediados de febrero, cerca del 15 de febrero, hoy 28 de febrero se cumple el término acordado por el Partido Popular y el suspendido alcalde de Ponce”, expresó Cruz.

“Teniendo claro la fecha de caducidad para la presentación de su renuncia, a la candidatura siendo la misma establecida en un acuerdo firmado, el alcalde suspendido de Ponce solicitó a través de sus abogados al tribunal tratar de alargar y violentar lo que él mismo acordó hacer en este reglamento, esta acción unilateral denota falta de palabra, indisciplina y un reto a las decisiones de la institución dejando su interés personal por encima a los del Partido Popular Democrático”, añadió.

El suspendido alcalde de Ponce por el Partido Popular Democrático (PPD), afirmó, que no renunciará a su candidatura a la reelección.

“¡Yo soy inocente! Estoy protegido por la constitución de Puerto Rico y Estados Unidos y se me están violando mis derechos constitucionales. He estado visitando mis comunidades ponceñas donde me han recibido con alegría y apoyo. Repetidamente me dicen: ‘Doctor, no se quite, ¡estamos con usted!’. Por esa y por todas las razones anteriores quiero dejar claro que, ¡NO RENUNCIO! En medio de esta patraña,no existe razón para dejar mi puesto y mi candidatura”, dijo Irizarry Pabón en declaraciones escritas.

“Este su servidor, doctor Luis Manuel Irizarry Pabón, su alcalde y candidato certificado, estoy aquí de pie y de frente. Seguiré aquí para servir a mi Ponce y a mis amados ponceños. ¡En Ponce decidimos los Ponceños!”, añadió.

Un acuerdo pactado entre Irizarry Pabón, el representante Ángel “Tito” Fourquet , y el secretario general del PPD, Gerardo Antonio “Toñito” Cruz Maldonado, que daba como plazo el 28 de febrero de 2024 para que renuncie a su candidatura a reelección.

Será el 14 y 15 de marzo la continuación de la vista preliminar contra el suspendido alcalde Irizarry Pabón.

Cruz Maldonado, por su parte, ha mencionado que acudirá a los tribunales para hacer valer el llamado acuerdo.