Junta de Supervisión Fiscal deniega pedido de UPR para usar $60 millones

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) denegó el pedido de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para acceder $60 millones y establecer un “fondo semilla” para realizar una serie de obras basadas en el plan fiscal de la institución.

Los $60 millones proceden de un fondo especial de $102 millones que la JSF dejó bajo custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Al rechazar el pedido, el organismo creado por la Ley PROMESA indicó que en su solicitud, la UPR no son lo suficientemente específicos. Se destaca que, por ejemplo, los documentos mencionan una serie de metas, pero no se detalla como las mismas serán alcanzadas y cómo se medirá el progreso. También se mencionó que la Junta de Gobierno de la UPR no aprobó el uso de los fondos.

En una carta con fecha del 12 de febrero, el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica Jr., le recuerda al presidente de la UPR, Dr. Luis A. Ferrao Delgado, los parámetros para la aprobación de fondos.

“La UPR debe colaborar con la Junta de Supervisión Fiscal y acordar ‘objetivos y metas claros y concisos que estén vinculados en apoyar la excelencia académica, construir desarrollo económico y lograr responsabilidad financiera’. Al cumplir esas metas, la UPR debe presentar una notificación formal a la Junta de Supervisión Fiscal y proporcionar datos que corroboren este logro para la revisión de la Junta de Supervisión. Sólo entonces podrá la Junta de Supervisión aprobar la emisión de dichos fondos”, lee la misiva.

Al asegurar que la JSF endosa los esfuerzos de la UPR y desea trabajar con la institución universitaria para desarrollar una propuesta que le encamine al éxito y provea los “fondos semilla” y otros desembolsos, el organismo federal solicitó a la UPR que provea una propuesta actualizada de las iniciativas a ser implantadas durante el año fiscal 2024 aprobadas por la Junta de Gobierno.