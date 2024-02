Dicotomía en el oeste por auge de propiedades en la costa

En Aguadilla, la venta de propiedades se ha mantenido en sobre un centenar anual, pero los costos se han elevado.

Así se desprende de los datos de Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) que en el 2015 registraban la venta de 177 unidades, alcanzando una cifra de $24,361,196. Seis años después, en el 2021, se registró un alza en el precio de lventa de unidades llegando a 176, con unos $29,758,603. En el 2022, los números terminaron en $26,445,057, con 144 unidades.

Los expertos de bienes raíces destacan que la inaccesibilidad de la immobiliria en Rincón provocó que inversionistas —locales y extranjeros— extendieran su mira a los pueblos aledaños.

El corredor de bienes raíces y el gerente general de la empresa Reality Realty, Milton Serrano, sostuvo que a medida que el mercado se limite en Rincón los compradores buscarán oportunidades de crecimiento económico en el área oeste.

Serrano, quien también preside la Asociación de Arrendadores de Puerto Rico, sostuvo que toda la zona registra un crecimiento notable, teniendo de referencia ciertos pueblos como Aguadilla, Isabela, Quebradillas y Hatillo.

Este desarrollo económico impacta directamente a la compra-venta de propiedades, el arrendamiento y la hospitalidad.

En cuanto a Aguadilla, el corredor estableció que la presencia de compañías multinacionales, la cercanía a Rincón y su aeropuerto son atractivos para inversionistas.

Serrano aclaró que en la práctica identificó que la actividad es “bastante a la par” de los inversionistas residentes y los extranjeros. No obstante, puntualizó que la diferencia está en que los locales hacen transacciones más pequeñas y su impacto comercial es más “puntual”.

Asimismo, mencionó que mediante la Ley 60 del Código de Incentivos Contributivos del 2019 los locales puedan invertir y comprar propiedades con beneficios contributivos favorables “que los pone en competencia con el mercado extranjero”.

¿Hay desplazamiento?

El corredor explicó que este fenómeno social tiene varias raíces. Mencionó que los índices de criminalidad provocaron a “esa primera ola del desplazamiento” y como consecuencia, el abandono de immuebles.

Estas instalaciones, en su mayoría, están en deterioro o distressed. Serrano planteó que cuando de pronto hay una inversión en zonas abandonadas, pudiera aparentar que hay un desplazamiento.

“Cuando hay unas mejoras en el área, se va a percibir un desplazamiento, pero en muchas ocasiones ya eran áreas que estaban desplazadas. No se puede negar que hay en otras áreas que ha habido desplazamiento producto de las inversiones. Pero, me involucro en las actividades de propiedades distressed y sí he podido identificar que ese desplazamiento ya se había dado producto de la criminalidad”, opinó.

De la misma forma, agregó que existe la dinámica en que el vendedor local busca recuperar las pérdidas económicas de los últimos años, ahora que el valor de los immuebles incrementaron.

“Buscan ver cómo pueden generar mayor dinero. Sin mirar quién le está comprando, si es un local o un extranjero. Están mirando: ‘¿Cuánto puedo recibir por esto que yo tengo y olvídate de dónde venga’”, ejemplificó.

Incremento en los precios

La combinación entre la falta de inventario, la demanda de compradores y las ventas cash o no financiadas, provoca el incremento en los precios. Asimismo, las mejoras en áreas abandonadas impulsan los precios y valores, según los entrevistados para este artículo.

El aumento de construcciones y ventas en Aguadilla también se siente en Isabela. El alcalde Miguel Méndez indicó que las inversiones en los municipios pueden ser una “tanto como una buena y mala noticia”.

“Depende de cómo lo analizamos. Todo municipio aspira que haya inversión y se lleve a cabo desarrollo económico, pero ¿qué sucede? Cuando surgen estas compraventas que la mayoría son cash a sobretasación, eso sí perjudica el mercado, ya que crea unas expectativas de un valor de propiedades que no es real. Afecta al residente local, a la persona que está buscando su primer hogar o envejecientes que están buscando sección 8″, dijo el alcalde.

Méndez subrayó que esto provoca que las propiedades estén sobrevaloradas y no permite el desarrollo para rentas y compras asequibles.

Asimismo, el alcalde puntualizó que es evidente el desplazamiento de ciudadanos locales en la zona costera, Guayabo, Brajura, Coto y Jobos. En esta área se encontraban los pescadores y se llevaba a cabo la agriculutra de terrenos arenosos como la yuca y los cocos.

“Hemos visto un incremento de inversiones por extranjeros, comprando incluso propiedades abandonadas y las convierten en second homes o alquileres de a corto plazo […] Las zonas que están frente al mar y colindan con el Oceáno Atlántico, esa zona sí hemos visto que las ventas de propiedades no está a la par en lo que se vende en el resto de Isabela”, informó.

Para el alcalde, lo ideal es encontrar un balance que permita el desarrollo extranjero sin “desplazar a nadie”. Por eso opinó que el Estado debe intervenir, pues es un tema que compete a todo Puerto Rico.

Méndez recomendó que se pueda determinar un porcentaje de desarrollo a nivel geografico como una estrategia de planificación que respeta el espacio de crecimiento local.

De la misma forma, el legislador municipal de Aguadilla por Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Edwin Cornier, coincidió con Méndez al establecer que son necesarias regulaciones municipales y estatales. También, agregó, se debe fiscalizar mejor las construcciones por inversionistas para que no afecten los recursos naturales.

“El problema está comenzando ahora, se está viendo, en las casitas de colores, ya se ve que hay menos locales […] Han llegado extranjeros que compran vivienda y los están convirtiendo en viviendas de a corto plazo”, sostuvo Cornier.

Los distintos perfiles de inversionistas

Los expertos de bienes raíces subrayaron que hoy día el mercado está significativamente activo y genera buenas opoturnidades de negociación, a pesar de las limitaciones en las ofertas.

El corredor de bienes raíces, Edwin Nieves, indicó que hay una ola de puertorriqueños regresando de los Estados Unidos con el anhelo de retirse en el archipiélago.

“Han vendido sus propiedades allá, tienen un dinerito guardado. Vivieron 20 a 30 años y compran con dinero en efectivo. Ese es un grupo de compradores que todas las semanas llaman”, expuso.

De la misma forma, añadió que parte de la clientela son puertorriqueños que perdieron sus hogares tras el Huracán María o los terremotos y mediante el Programa de Relocalización, Reubicación y Remodelación se movilizan a adquirir otro immueble.

El realtor o corredor de propiedades de lujo, Félix Castillo, también coincidió en que no solo se atienden inversionistas extranjeros.

“Hay muchos inversionistas locales buscando invertir en propiedades multi-familiares y espacios comerciales para crear negocios, sin necesariamente darle importancia a que el área sea turística o no”, aclaró.

Ante un posible desplazamiento, ambos realtors concuerdan que es una posibilidad, pero está en las manos del dueño.

“El resultado de esto, es que más puertorriqueños puedan capitalizar sobre sus propiedades. En muchas ocasiones las ganancias de estas transacciones le permiten saldar deudas y hasta adquirir otras propiedades”, agregó.

Asimismo, Castillo consideró que Aguadilla y otros pueblos se encaminan a ser como Rincón por ubicar en un área de alto interés y con oportunidad de inversión.

Los expertos en bienes raíces manifestaron que las costas siempre han sido de alto interés, pero los dueños son los que —en última instancia— tienen la opción de no vender su propiedad.

El alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, no estuvo disponible para dialogar con Metro sobre este tema.