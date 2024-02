Secretario general del PNP dice que Héctor Ferrer hijo tiene un “comportamiento bajo” en comparación a su padre

El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), el licenciado Hiram Torres Montalvo, arremetió en Metro al Mediodía contra el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Santiago, asegurando que tiene un comportamiento motivado por las “faltas de respeto”— a diferencia de su padre, Héctor Ferrer Ríos— luego de llamar “Capitán fraude” al pre-candidato a la comisaría residente en Washington DC por la Palma, Elmer Román.

“Son ataques políticos y bajos, faltas de respeto que demuestran el comportamiento que siempre ha tenido el señor, Héctor Ferrer, que dicta mucho que decir de lo que era su padre, pero allá él con este tipo de conducta”, sentenció Torres Montalvo.

El licenciado además comentó que si también recurriera a ese “tipo de ataque político”, encontraría situaciones “similares o peores” con candidatos de la Pava.

“Aquí hay un proceso que se tiene que dar ante la Comisión Estatal de Elecciones para que se investigue y se determine que fue lo que ocurrió, si algo, con este tipo de endosos. Las personas que, si en efecto, cometieron algún tipo de fraude, tendrán que responder por esta actuación y sufrir las consecuencias”, agregó.

Fue ayer, martes, en el mismo segmento digital de Metro Puerto Rico, que Ferrer Santiago llamó “Capitán fraude” al exmilitar, luego que saliera a la luz pública que Nelsa López Colón, la viuda del exgobernador Rafael Hernández Colón, sometió una querella ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) por, presuntamente, la campaña del aspirante a la capital federal falsificar su firma para un endoso electrónico.

“El Capitán fraude (Román) más vale que en el próximo informe que someta de la Federal Election Commission (FEC, por sus siglas en inglés), que es el que está encargado de fiscalizar los ingresos y los gastos de una campaña a nivel federal, tenga que incluir que haya pagado por la encuesta o que alguna persona le enseñó una encuesta y eso cuenta como un donativo interno”, aseveró el legislador popular en entrevista con Metro Puerto Rico, al preguntarle sobre la controversia.

Asimismo, el representante por Acumulación tronó contra el compañero de papeleta de la precandidata a la gobernación, Jenniffer González Colón, por “atacar” a López Colón, en vez de investigar si se había cometido fraude por parte de una persona de su equipo de trabajo.

“¿Así es que van a atarcar la corrupción en el Partido Nuevo Progresista de ahora en adelante?”, cuestionó.

Por su parte, el secretario general del PNP reiteró que tanto Ferrer Santiago, como los demás miembros del PPD que se han expresado sobre esta controvesia, recurren a los “ataques políticos”, puesto que es “normal” que sucedan “confunciones o errores” con los endosos.

Como ejemplo, explicó que, anteriormente, han ocurrido casos donde se toma de manera “incorrecta” información de un elector; hay personas con el mismo nombre y se crea una confusión; los datos de los electores no están actualizados en la plataforma de la CEE; entre otros.

“Nadie anda por ahí participando en actividades y demás con la tarjeta electoral. Te pueden dar el nombre y la dirección y, cuando se lleva a cabo el proceso de validación de ese endoso, completas la información con una información de otro elector”, detalló el también exsecretario interino del Departamentos de Asuntos del Consumidor (DACO).

Ferrer Santiago también expresó que los equipos de campaña de varios candidatos novoprogresistas están cometiendo fraude con la información de los endosos, en referencia a Román y al caso del otro precandidato a la comisaría residente por el PNP, William Villafañe Ramos, quien de igual forma, está siendo señalado por presentar un endoso fatulo.

El pasado domingo, Johannie Pérez Santos, denunció que recibió una notificación oficial de la CEE certificando el endoso que había presentado a favor de Villafañe Ramo. Sin embargo, la joven oriunda de Villalba afirmó que era “falso” y que “fasificaron su firma”.

“Yo jamás en la vida pensé que me iba a pasar esto a mí. Yo nunca he firmado endoso alguno para Villafañe. Yo soy popular, siempre he votado por los candidatos del Partido Popular Democrático. Lo que han hecho es ilegal. Han falsificado mi firma”, manifestó Pérez Santos en las redes sociales.

Según el documento de la CEE que recibió Pérez Santos, quien tramitó dicho endoso falso fue Sol Iris Ortiz Bruno, activista del PNP y quien ha publicado fotografías en las redes sociales precisamente con el actual senador.

Torres Montalvo confirmó que el único caso que se encuentra bajo investigación de la CEE y de la oficina de los comisionados electorales del PNP, es el de Román.

“La situación se encuentra bajo investigación ahora mismo y, respetando ese proceso, no quisiera entrar en más detalles”, sostuvo el secretario general del PNP.

La Ley de Ética Gubernamental establece en su Artículo 4.2 que un servidor público no puede llevar a cabo una acción que ponga en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental. En ese caso, el estatuto señala que toda persona que viole las prohibiciones y disposiciones establecidas en los reglamentos, órdenes o normas promulgadas a su amparo, puede ser castigada por la Dirección Ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) con multa administrativa, que no excederá de $20 mil dólares por cada violación. Lo anterior no limita la facultad de la dirección ejecutiva de imponer, además de la multa administrativa, la sanción de triple daño.