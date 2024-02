Domingo Emanuelli asegura Carmelo Ríos “fue malinformado” y que Justicia está “haciendo el trabajo que corresponde”

El secretario del Departamento de Justicia (DJ), Domingo Emanuelli Hernández, respondió a Metro Puerto Rico las expresiones que realizó el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos, esta mañana arremetiendo en su contra y del secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, por alegadamente no cooperar con las autoridades federales para atendere la ola criminial que arropa la Isla.

“Nos parece que el senador fue malinformado. Como secretario de Justicia, tengo comunicación directa y constante, sin intermediarios, con el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, Stephen Muldrow, y el agente a cargo del FBI en la Isla, Joseph González. Trabajamos de manera colaborativa, pero respetando cada jurisdicción.

Recientemente, renovamos el acuerdo de colaboración entre las autoridades estatales y federales. Por lo que, además de todos los recursos con los que cuenta la Fiscalía federal, el Departamento de Justicia de PR y la Policía hemos desigado recursos adicionales para apoyarlos en sus esfuerzos a nivel federal y los que trabajamos en conjunto.

No obstante, en Puerto Rico, la mayor parte de las investigaciones y el procesamiento criminal es atendido por las autoridades estatales, particularmente por el Departamento de Justicia y el Negociado de la Policía, pues la jurisdicción federal es limitada. Por tanto, la carga mayor recae en los recursos humanos locales.

Evidencia de ello es que hemos realizado más de una decena de operativos masivos contra organizaciones criminales, dedicadas al trasiego de drogas y armas, que han producido el arresto de sobre 10,000 delincuentes, entre estos, sobre 300 sicarios que sembraban el terror en las comunidades. Mantenemos un 98% de convicción en los casos en etapa de juicio.

Sin contar que ahora los fiscales atienden todas las vistas de Regla 6 en los casos de violencia doméstica, entre otros. Esto, pese a que tenemos cerca de 60 plazas de fiscales por llenar.

Nosotros estamos haciendo el trabajo que nos corresponde procesando el crimen. Pero el origen de la violencia no se atiende desde el Departamento de Justicia estatal ni federal. Requiere otras iniciativas de prevención.

Aún con todo el esfuerzo que requiere mantener este nivel de resultados y el reto que conlleva el procesamiento penal en el foro local, hoy continuamos trabajando con el mismo ímpetu y compromiso que el día que asumimos el cargo. Nuestros fiscales y agentes realizan una labor encomiable por el pueblo y estamos orgullosos del trabajo que están realizando”, dijo Emanuelli Hernández en declaraciones escritas.

Fue en el programa radial “Sin miedo”— que lidera junto al exgobernador, Alejandro García Padilla, y el periodista, Alex Delgado, en NotiUno 630— que el legislador invitó a ambos secretarios a “ponerse a trabajar” y dijo que Justicia estaba “arrastrando los pies” frente a la criminalidad.

“Si están cansados o si están olvidadizos, váyanse para su casa. Pónganse a trabajar”, sentenció Ríos.

El senador comentó que tiene conocimiento de que diversos operativos federales quieren colaborar con las autoridades estatales para procesar 109 personas que pudieran cometer delitos graves y no han comparecido a sus sitaciones judiciales. Además precisó que entre estos hay identificados sicarios. Sin embargo, las autoridades locales no están cooperando y no quieren asignar dos fiscales estatales para ayudarles.

“Llevan más de dos semanas tratando de hacer esa bendita reunión. ¿Cuánto tenemos que esperar para que vengan y maten cinco más? Esta no es la solución a los problemas, pero coño, hagan las cosas”, agregó el exsecretario general de la Palma.

Ríos además expresó que está todos los días está defendiendo al Gobierno, que a veces se equivoca y que se pasa tomando cantazos que “no son suyos”.

“¿Vamos a seguir con las masacres porque tenemos gente que posiblemente están por ahí por la libre porque dicen ´a mi el Gobierno estatal no me va a buscar´? Pues vamos a buscar a los otros chicos (federales) que les encanta buscar gente”, condenó.

Ayer, lunes, a las 10:00 p.m., se registró la tercera masacre del 2024 en Toa Baja. De acuerdo a la información preliminar, personas que viajaban en un vehículo en marcha, realizaron múltiples disparos frente al negocio “La Casita del Árbol”, ubicado en el barrio Campanilla, donde resultó muerto en la escena un hombre, identificado como Xavier Matos Rivera, de 35 años, alias “Mako”.

Mientras, dos mujeres, identificadas como Deydra Rivera Matos, de 43 años, Xiomara Clemente Rivera, de 42, y un hombre, quien no ha sido identificado, fallecieron más tarde en distintas instituciones hospitalarias.

Otras cinco personas resultaron con heridas de bala y encuentran en condición de cuidado.

Precisamente, uno de los heridos, identificado como José Luis Matos Rivera, de 37 años, falleció durante la mañana del martes mientras era atendido en un hospital.

En la escena se ocuparon múltiples casquillos de bala de diferentes calibres, compatibles con armas largas y armas cortas.

Cabe señalar que “La Casita del Árbol” es propiedad del exalcalde de Cataño, Felix “El Cano” Delgado. Se confirmó que el hermano del expolítico es una de los heridos de bala.

La primera masacre del año fue el 14 de enero en la salida cinco del expreso José Celso Barbosa (PR-53) en Ceiba, donde fallecieron cinco personas.

La segunda masacre fue el 24 de enero en Yauco donde también se configuró el feminicidio de Linnette Morales Vázquez. También, fueron asesinados la madre de la víctima, Lizzette Vázquez Vélez, de 51 años, y su hermano,Luis Miguel Morales Vázquez, de 28 años. Wilfredo Hiram Santiago Figueroa, de 33 años fue el agresor. Este caso puso de manifiesto múltiples fallas del sistema en situaciones de violencia de género.